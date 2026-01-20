Левый Берег начал программу контрольных матчей уверенной победой

«Левый Берег» продолжает подготовку к возобновлению сезона. Во вторник, 20 января, команда Александра Рябоконя провела спарринг с «Диназом».

«Левый Берег» играет в Первой лиге и претендует на повышение в классе. «Диназ» замыкает турнирную таблицу группы Б Второй лиги.

В первом тайме «Левый Берег» забил один гол. А вот после перерыва разница в классе дала о себе знать. В итоге подопечные Александра Рябоконя одержали победу со счетом 5:1.

Следующий контрольный матч «Левый Берег» проведет 24 января. Соперником станет «Чайка».

Товарищеский матч. 20 января

«Левый Берег» – «Диназ» – 5:1

Голы: Воробчак (24), Галоян (60), В. Волошин (70), ИНП (71), Н.Волошин (79) – гол (64)

«Левый Берег» (1 тайм): Механив, Соколов, Банада, Коваленко, Бонсу, Тищенко, Косовский, Воробчак, Шастал, Гуничев, Венделл.

«Левый Берег» (2 тайм): Жмурко, ИНП, Швец, Самар, Астахов, Чепурный, В.Волошин, ИНП, ИНП, Галоян, Н.Волошин.