Новый тренер Нивы определился с планом подготовки и спаррингами
Первый сбор Олег Дулуб запланировал во Львове
Как стало известно Sport.ua, перволиговая «Нива» свой первый контрольный матч в новом году сыграет 24 января с «Рухом».
Поскольку первый этап подготовки пройдет во Львове, то далее тернопольчане примут участие в Мемориале известного тренера Эрнеста Юста. Завершится этот сбор спаррингом со второлиговой «Скалой 1911», который состоится 5 февраля.
После четырех дней отдыха футболисты «Нивы» под руководством нового главного тренера Олега Дулуба начнут в Тернополе второй этап подготовки ко второй части сезона. В феврале запланировано проведение еще четырех контрольных поединков.
Ранее стало известно, где продолжит карьеру защитник Василий Буртник после неудачной аренды в «Динамо».
