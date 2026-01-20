Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Новый тренер Нивы определился с планом подготовки и спаррингами
Украина. Первая лига
20 января 2026, 12:59
Новый тренер Нивы определился с планом подготовки и спаррингами

Первый сбор Олег Дулуб запланировал во Львове

Олег Дулуб

Как стало известно Sport.ua, перволиговая «Нива» свой первый контрольный матч в новом году сыграет 24 января с «Рухом».

Поскольку первый этап подготовки пройдет во Львове, то далее тернопольчане примут участие в Мемориале известного тренера Эрнеста Юста. Завершится этот сбор спаррингом со второлиговой «Скалой 1911», который состоится 5 февраля.

После четырех дней отдыха футболисты «Нивы» под руководством нового главного тренера Олега Дулуба начнут в Тернополе второй этап подготовки ко второй части сезона. В феврале запланировано проведение еще четырех контрольных поединков.

Ранее стало известно, где продолжит карьеру защитник Василий Буртник после неудачной аренды в «Динамо».

Нива Тернополь Олег Дулуб Первая лига Украины
