Новый тренер Нивы определился с планом подготовки и спаррингами

Как стало известно Sport.ua, перволиговая «Нива» свой первый контрольный матч в новом году сыграет 24 января с «Рухом».

Поскольку первый этап подготовки пройдет во Львове, то далее тернопольчане примут участие в Мемориале известного тренера Эрнеста Юста. Завершится этот сбор спаррингом со второлиговой «Скалой 1911», который состоится 5 февраля.

После четырех дней отдыха футболисты «Нивы» под руководством нового главного тренера Олега Дулуба начнут в Тернополе второй этап подготовки ко второй части сезона. В феврале запланировано проведение еще четырех контрольных поединков.

