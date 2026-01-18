БЕЛИК: «Работаем над усовершенствованием физических кондиций футболистов»

Юношеская команда «Шахтера» проводит подготовку ко второй части сезона. О физическом состоянии игроков после отпуска, тренировочном режиме и планах во время сборов рассказал главный тренер «Шахтера» U-19 Алексей Белик.

– Алексей, первая неделя собрания подходит к концу. Над чем работаете и как организован тренировочный процесс?

– Работаем над усовершенствованием физических кондиций футболистов, хотя пришлось сделать некоторые коррективы из-за невозможности тестирования на газоанализаторе для получения точных данных о нагрузке игроков. Провели тест «йо-йо», и результаты используем для построения тренировочного процесса. Утром выполняем беговые упражнения, а вечером – занятия с мячом, при этом акцент на объеме работы, чтобы на этой базе подготовиться к нагрузкам в Турции с ориентацией на другие компоненты подготовки.

– Накануне игроки прошли медосмотр и тест «йо-йо». В какой форме вернулись из отпуска?

– Доволен их формой, ведь во время отпуска у футболистов были индивидуальные задачи, в то же время понимаю, что было трудно их выполнить из-за того, что не каждый мог найти соответствующий участок для беговой работы с учетом погодных условий. Что касается беговой дорожки в тренажерном зале – это немного другое. Впрочем, как свидетельствуют тест «йо-йо» и первая тренировка, ни один игрок не выпадает из тренировочного процесса. Все запланированное ребята выполняют.

– Эта зима оказалась одной из самых холодных за последние годы. Влияет ли это на организацию тренировочного процесса?

– У нас достаточно хорошие условия, поскольку работаем на крытом манеже в двукратном режиме. Насколько знаю, общаясь с коллегами-тренерами, в Киеве очень тяжело найти подходящий участок для тренировок. Довольны, что мы можем готовиться в манеже. Обычно раньше отправлялись в Турцию, но на этот раз решили, что лучше беговую работу проделать в Украине.

– Какие ключевые задачи стоят перед игроками во время сборов?

– Первоочередное – вернуть физические кондиции, которые имели в первом круге чемпионата, и я не сомневаюсь, что нам это удастся. Когда выполним эту задачу, на сборах в Турции будем работать над нашими принципами игры и компонентами выхода из обороны, прессинга и развития атаки. Также планирую к командным принципам, присутствовавшим в первой части сезона, добавить несколько новых вариантов, чтобы мы были неудобны для соперника и ставили его в некомфортное положение.

– В межсезонье «Шахтер» U-19 проведет серию спаррингов. Насколько они важны для подготовки к возобновлению чемпионата?

– Контрольные матчи, безусловно, важны, ведь позволяют оценить, как команда провела недельный цикл, а также эмоционально разгрузиться. Когда выполняешь большой объем работы, это сложно не только физически, но психологически.