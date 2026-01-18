Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. БЕЛИК: «Работаем над усовершенствованием физических кондиций футболистов»
Молодежные турниры
18 января 2026, 21:11 | Обновлено 18 января 2026, 21:12
72
0

БЕЛИК: «Работаем над усовершенствованием физических кондиций футболистов»

Наставник «Шахтера» U-19 рассказал о работе команды на сборах

18 января 2026, 21:11 | Обновлено 18 января 2026, 21:12
72
0
БЕЛИК: «Работаем над усовершенствованием физических кондиций футболистов»
ФК Шахтер. Алексей Белик

Юношеская команда «Шахтера» проводит подготовку ко второй части сезона. О физическом состоянии игроков после отпуска, тренировочном режиме и планах во время сборов рассказал главный тренер «Шахтера» U-19 Алексей Белик.

– Алексей, первая неделя собрания подходит к концу. Над чем работаете и как организован тренировочный процесс?

– Работаем над усовершенствованием физических кондиций футболистов, хотя пришлось сделать некоторые коррективы из-за невозможности тестирования на газоанализаторе для получения точных данных о нагрузке игроков. Провели тест «йо-йо», и результаты используем для построения тренировочного процесса. Утром выполняем беговые упражнения, а вечером – занятия с мячом, при этом акцент на объеме работы, чтобы на этой базе подготовиться к нагрузкам в Турции с ориентацией на другие компоненты подготовки.

– Накануне игроки прошли медосмотр и тест «йо-йо». В какой форме вернулись из отпуска?

– Доволен их формой, ведь во время отпуска у футболистов были индивидуальные задачи, в то же время понимаю, что было трудно их выполнить из-за того, что не каждый мог найти соответствующий участок для беговой работы с учетом погодных условий. Что касается беговой дорожки в тренажерном зале – это немного другое. Впрочем, как свидетельствуют тест «йо-йо» и первая тренировка, ни один игрок не выпадает из тренировочного процесса. Все запланированное ребята выполняют.

– Эта зима оказалась одной из самых холодных за последние годы. Влияет ли это на организацию тренировочного процесса?

– У нас достаточно хорошие условия, поскольку работаем на крытом манеже в двукратном режиме. Насколько знаю, общаясь с коллегами-тренерами, в Киеве очень тяжело найти подходящий участок для тренировок. Довольны, что мы можем готовиться в манеже. Обычно раньше отправлялись в Турцию, но на этот раз решили, что лучше беговую работу проделать в Украине.

– Какие ключевые задачи стоят перед игроками во время сборов?

– Первоочередное – вернуть физические кондиции, которые имели в первом круге чемпионата, и я не сомневаюсь, что нам это удастся. Когда выполним эту задачу, на сборах в Турции будем работать над нашими принципами игры и компонентами выхода из обороны, прессинга и развития атаки. Также планирую к командным принципам, присутствовавшим в первой части сезона, добавить несколько новых вариантов, чтобы мы были неудобны для соперника и ставили его в некомфортное положение.

– В межсезонье «Шахтер» U-19 проведет серию спаррингов. Насколько они важны для подготовки к возобновлению чемпионата?

– Контрольные матчи, безусловно, важны, ведь позволяют оценить, как команда провела недельный цикл, а также эмоционально разгрузиться. Когда выполняешь большой объем работы, это сложно не только физически, но психологически.

По теме:
ФОТО. Как сборная Украины обыграла Словению накануне Евро-2026 по футзалу
ВИДЕО. Динамо U-19 забило 10 голов в ворота немецкого клуба
Металлист 1925 – Вольфсбергер – 0:1. Ошибка в обороне. Видео гола и обзор
Шахтер Донецк U-19 Алексей Белик учебно-тренировочные сборы
Сергей Турчак Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров может вновь возглавить Динамо. Состоялся разговор с Игорем Суркисом
Футбол | 18 января 2026, 16:46 12
Ребров может вновь возглавить Динамо. Состоялся разговор с Игорем Суркисом
Ребров может вновь возглавить Динамо. Состоялся разговор с Игорем Суркисом

Столичный гранд может попрощаться с Игорем Костюком

Сенегал – Марокко. Прогноз и анонс на финал Кубка африканских наций
Футбол | 18 января 2026, 18:22 0
Сенегал – Марокко. Прогноз и анонс на финал Кубка африканских наций
Сенегал – Марокко. Прогноз и анонс на финал Кубка африканских наций

Поединок начнется 18 января в 21:00 по Киеву

«Помочь сборной». Буткевич принял неожиданное решение по Гуцуляку
Футбол | 18.01.2026, 13:51
«Помочь сборной». Буткевич принял неожиданное решение по Гуцуляку
«Помочь сборной». Буткевич принял неожиданное решение по Гуцуляку
Ванат взял на себя ответственность. В Каталонии заявили о Владиславе
Футбол | 18.01.2026, 09:12
Ванат взял на себя ответственность. В Каталонии заявили о Владиславе
Ванат взял на себя ответственность. В Каталонии заявили о Владиславе
Четыре нуля. Дмитренко отыграла 19 позиций в персьюте Кубка мира
Биатлон | 18.01.2026, 14:03
Четыре нуля. Дмитренко отыграла 19 позиций в персьюте Кубка мира
Четыре нуля. Дмитренко отыграла 19 позиций в персьюте Кубка мира
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ЧИСОРА: «Никто не хочет с ним драться. Это действительно большая проблема»
ЧИСОРА: «Никто не хочет с ним драться. Это действительно большая проблема»
17.01.2026, 06:42 2
Бокс
Египет и Нигерия по пенальти определили обладателя бронзы на Кубке Африки
Египет и Нигерия по пенальти определили обладателя бронзы на Кубке Африки
17.01.2026, 20:23
Футбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «Его давно пора уволить. Посмотрите на таблицу»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Его давно пора уволить. Посмотрите на таблицу»
17.01.2026, 08:37 2
Футбол
Дебют удался. Манчестер Юнайтед победил Манчестер Сити
Дебют удался. Манчестер Юнайтед победил Манчестер Сити
17.01.2026, 16:26 20
Футбол
Мичел отреагировал на победу Жироны в матче, где Ванат стал главным героем
Мичел отреагировал на победу Жироны в матче, где Ванат стал главным героем
17.01.2026, 10:29 2
Футбол
Бывший вратарь Динамо и сборной Украины сбил мировую звезду
Бывший вратарь Динамо и сборной Украины сбил мировую звезду
17.01.2026, 05:02
Футбол
ВИДЕО. Милевский жестко подрался с экс-игроком Динамо и сборной Украины
ВИДЕО. Милевский жестко подрался с экс-игроком Динамо и сборной Украины
17.01.2026, 16:13 44
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем