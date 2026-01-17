Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
17 января 2026, 19:52 | Обновлено 17 января 2026, 20:03
Мбаппе стал вторым после Роналду и Бензема в двух бомбардирских рейтингах

Француз забил 50-й гол в Ла Лиге и 412-й в карьере

Мбаппе стал вторым после Роналду и Бензема в двух бомбардирских рейтингах
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе стал вторым самым быстрым игроком в Ла Лиге в XXI веке, достигшим отметки в 50 голов в турнире.

Произошло это в победном домашнем матче 20 тура против Леванте (2:0).

Первый гол в матче был забит именно французским нападающим Реала.

Мбаппе забил 50 голов в Ла Лиге в 53 поединках. Только Криштиану Роналду в 2011 году достиг этой отметки за меньшее количество матчей (51) в этом столетии.

В общем, для нападающего Реала этот гол стал 412-м в карьере во всех турнирах. Теперь у Мбаппе на один гол больше, чем в свое время имел Тьерри Анри (411). Лишь у одного французского игрока есть в своем активе большее количество голов – Карим Бензема (513).

Лучшие французские бомбардиры в истории футбола

  • 513 – Карим Бензема
  • 412 – Килиан Мбаппе
  • 411 – Тьерри Анри
Килиан Мбаппе лучший бомбардир чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Мадрид Криштиану Роналду Тьерри Анри Карим Бензема статистика
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Сообщить об ошибке

