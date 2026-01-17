Мбаппе стал вторым после Роналду и Бензема в двух бомбардирских рейтингах
Француз забил 50-й гол в Ла Лиге и 412-й в карьере
Килиан Мбаппе стал вторым самым быстрым игроком в Ла Лиге в XXI веке, достигшим отметки в 50 голов в турнире.
Произошло это в победном домашнем матче 20 тура против Леванте (2:0).
Первый гол в матче был забит именно французским нападающим Реала.
Мбаппе забил 50 голов в Ла Лиге в 53 поединках. Только Криштиану Роналду в 2011 году достиг этой отметки за меньшее количество матчей (51) в этом столетии.
В общем, для нападающего Реала этот гол стал 412-м в карьере во всех турнирах. Теперь у Мбаппе на один гол больше, чем в свое время имел Тьерри Анри (411). Лишь у одного французского игрока есть в своем активе большее количество голов – Карим Бензема (513).
Лучшие французские бомбардиры в истории футбола
- 513 – Карим Бензема
- 412 – Килиан Мбаппе
- 411 – Тьерри Анри
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
