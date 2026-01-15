Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
15 января 2026, 20:40 | Обновлено 15 января 2026, 20:47
Бывший футболист Динамо сообщил, что ждет нового вызова в карьере

Мякушко сейчас находится в Киеве

ФК Ворскла. Сергей Мякушко

Экс-защитник киевского «Динамо», львовских «Карпат» и «Алькоркона» Сергей Мякушко рассказал, что находится в Киеве и ждет предложений по продолжению карьеры.

– Как идут дела с поиском новой команды?

– Я сейчас без команды в Киеве. Нахожусь в отличной форме. Мы общаемся с агентом, и я с нетерпением жду, когда уже начну тренироваться в новой команде.

Последним клубом, за который играл Мякушко, была полтавская «Ворскла», он покинул команду летом 2025 года после прихода Бабчиа на пост главного тренера.

Сергей Мякушко
Дмитрий Олийченко Источник: Украинский футбол
