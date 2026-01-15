Украина. Премьер лига15 января 2026, 20:40 | Обновлено 15 января 2026, 20:47
968
0
Бывший футболист Динамо сообщил, что ждет нового вызова в карьере
Мякушко сейчас находится в Киеве
15 января 2026, 20:40 | Обновлено 15 января 2026, 20:47
968
0
Экс-защитник киевского «Динамо», львовских «Карпат» и «Алькоркона» Сергей Мякушко рассказал, что находится в Киеве и ждет предложений по продолжению карьеры.
– Как идут дела с поиском новой команды?
– Я сейчас без команды в Киеве. Нахожусь в отличной форме. Мы общаемся с агентом, и я с нетерпением жду, когда уже начну тренироваться в новой команде.
Последним клубом, за который играл Мякушко, была полтавская «Ворскла», он покинул команду летом 2025 года после прихода Бабчиа на пост главного тренера.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 14 января 2026, 23:59 43
Мадридская команда потерпела поражение со счетом 2:3 в 1/8 финала турнира
Биатлон | 15 января 2026, 16:43 19
«Сине-желтая» команда финишировала 17-й
Футбол | 15.01.2026, 14:39
Футбол | 15.01.2026, 03:27
Футбол | 15.01.2026, 20:18
Комментарии 0
Популярные новости
13.01.2026, 18:23 1
14.01.2026, 07:05 3
14.01.2026, 14:15 7
15.01.2026, 01:32
13.01.2026, 22:54 1
15.01.2026, 01:35 2
14.01.2026, 07:32 3
15.01.2026, 08:08