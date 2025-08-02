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Украина. Первая лига
02 августа 2025, 14:31 | Обновлено 02 августа 2025, 14:34
433
0

Бабич назвал двух футболистов, которые покинут Ворсклу после вылета из УПЛ

Челядин и Мякушко не заявлены на сезон Первой лиги Украины

02 августа 2025, 14:31 | Обновлено 02 августа 2025, 14:34
433
0
Бабич назвал двух футболистов, которые покинут Ворсклу после вылета из УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Бабич

Главный тренер полтавской «Ворсклы» Александр Бабич, эксклюзивно для Sport.ua, рассказал, что опытные Челядин и Мякушко не помогут полтавскому коллективу в Первой лиге Украины.

– В прошлом году вы пришли в «Черноморец», когда команду покинула большая группа футболистов. Нынешняя ситуация в «Ворскле» в чем-то с одесской похожа?

– Сто процентов – похожа. В «Черноморце», правда, тогда восемь футболистов из сезона-2023/24 осталось, а сейчас в «Ворскле» – ни одного.

– А как же двое – Артем Челядин и Сергей Мякушко?

– Они тренируются с командой в общей группе, вопросов к ним нет. Однако оба ищут варианты продолжения карьеры. Мы понимаем их условия и то, насколько в процентах наш бюджет стал меньше.

То есть рассчитывать на Челядина и Мякушку сейчас мы не можем. Относительно них будем разговаривать с руководством. Однако пока скажу: оба за «Ворсклу» пока не заявлены, – сказал Бабич.

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Артем Челядин Сергей Мякушко трансферы Александр Бабич Первая лига Украины Ворскла Полтава
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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