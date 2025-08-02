Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Олександр БАБИЧ: «Бачимо, що у гравців Ворскли горять очі»
Украина. Вторая лига
02 августа 2025, 11:34 |
305
1

Олександр БАБИЧ: «Бачимо, що у гравців Ворскли горять очі»

Первые пять туров в первой лиге должны выявить проблемы полтавчан

02 августа 2025, 11:34 |
305
1
Олександр БАБИЧ: «Бачимо, що у гравців Ворскли горять очі»
ФК Ворскла. Александр Бабич

После 29 лет непрерывных выступлений в классе сильнейших полтавская «Ворскла» снова вынуждена играть в первой лиге. Через два с лишним месяца межсезонья в клубе произошло немало разнообразных событий, среди которых были и изменения на тренерском мостике. Юрия Максимова, возглавлявшего полтавчан большую часть сезона-2024/25, сначала заменил Желько Любенович, а затем вместо него пришел Александр Бабич. Под его руководством «Ворскла» провела вторую часть предсезонной подготовки.

О своем и командном настоящем 46-летний специалист рассказал в интервью корреспонденту Sport.ua.

– В «Ворсклу» вы пришли в тот трудный период, когда команда выбыла в первую лигу. В такой ситуации руководители клубов обычно больше надеются на новых тренеров, как на кризисных менеджеров. Вы к такой роли готовы?

– Да, готов. Перед тем как заключать контракт, у меня был разговор с руководством клуба. Мы нормально пообщались, обсудив все важные вопросы, касающиеся моей работы. Трудности меня не пугают – это сто процентов. Тем более что от руководителей «Ворсклы» я услышал конкретные задачи на ближайшее будущее: вместе мы должны построить конкурентоспособную команду. Все отлично понимают, что и как. Это молодая и новая команда. Не та «Ворскла», которая недавно играла в Премьер-лиге.

Так вот, строить команду, а зимой уже будем смотреть на наши турнирные возможности. Мы ведь понимаем, что сейчас, в начале этого этапа, забегать далеко вперед с той или иной целью рано. Накануне у нас была встреча с руководством клуба, на которой нашему коллективу сказали слова напутствия и пожелали успеха. Мы почувствовали, что есть поддержка. Да, все осознают, что все гладко не будет. Нужно время. Я общался на этот счет с ребятами, которые все хорошо понимают. В субботу, в день стартового матча чемпионата, с ними еще пообщаюсь. Конечно, есть как положительные моменты, так и те, по которым я немного волнуюсь. Но это футбол. Самое же главное, что благодаря ВСУ мы имеем возможность играть.

– В прошлом году вы пришли в «Черноморец», когда команду покинула большая группа футболистов. Нынешняя ситуация в «Ворскле» в чем-то с одесской похожа?

– Сто процентов – похожа. В «Черноморце», правда, тогда восемь футболистов из сезона-2023/24 осталось, а сейчас в «Ворскле» – ни одного.

- А как же двое – Артем Челядин и Сергей Мякушко?

– Они тренируются с командой в общей группе, вопросов к ним нет. Однако оба ищут варианты продолжения карьеры. Мы понимаем их условия и то, насколько в процентах наш бюджет стал меньше. То есть рассчитывать на Челядина и Мякушку сейчас мы не можем. Относительно них будем разговаривать с руководством. Однако пока скажу: оба за «Ворсклу» пока не заявлены.

– За две недели работы в должности главного тренера «Ворсклы» вы уже успели разобраться в кадровом разнообразии?

– Конечно. Мы постоянно тренировались в двукратном режиме и играли контрольные матчи под нагрузкой, общались с футболистами, проводили теоретические занятия. Понимаем и видим, что у ребят глаза горят и информацию они впитывают довольно неплохо. Возможно, у них что-то не получается, однако они стараются все выполнять.

– По каким критериям подбирали футболистов для вашей команды?

- Прежде всего, это должны быть физически крепкие ребята. Первая лига очень специфична. В течение двух весенних месяцев, уже работая спортивным директором «Черноморца», много смотрел матчей этой лиги, и могу сказать, что она очень крепкая и вместе с тем конкурентоспособная. Таких команд, превосходящих других на классе, нет. Поэтому я считаю, что нам нужны как раз крепкие, структурные игроки. Возможно, не такие креативные и талантливые, но дисциплинированные.

– Сколько футболистов пригласили лично вы?

– Много их было. Кандидаты постоянно приезжали, их мы просматривали два-три дня, и если нам они не подходили, то вместо них приезжали другие. Человек восемь я точно пригласил. Могу сказать, что в заявке «Ворсклы" на сезон-2025/26 есть 18 человек.

- Не слишком ли для старта?

– Нет. Мы договорились с руководством, что для старта как раз нормально. Будем же рассчитывать на то, что сможем дозаявить еще трех-четырех футболистов. Но надо тщательно отследить: возможно кто-то не сможет подойти в Премьер-лиге и будет приглашен к нам. Плюс первые туры в первой лиге покажут, какие могут быть у нашей команды проблемы. Ведь официальный матч – это совсем другое, чем контрольный.

– В межсезонье в команду пришло почти полтора десятка футболистов. Тема сыгранности вас, пожалуй, сейчас больше всего беспокоит?

– Да. Я вчера ребятам сказал, что чуть-чуть не хватает нам времени, чтобы сыграться, но будем делать это уже в ходе чемпионата. И это нормально. В первую очередь нам нужно, чтобы каждый игрок на максимуме отрабатывал на футбольном поле и в случае ошибки того или иного партнера, чтобы пытался помочь ему ее исправить.

– Кого из вчерашних резервистов вы привлекли к работе с «Ворсклой»?

– Сейчас с нами тренируются четверо молодых игроков в возрасте 19 лет, которые играли за U-19. Это защитники Никита Багинский, Эдуард Романец, полузащитник Никита Крахмал и нападающий Арте.

По теме:
Вторая лига. 2-й тур, 2 августа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Пробой – Чернигов. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
Кирилл ПРОКОПЧУК: «Победа на старте придаст еще больше уверенности»
Александр Бабич Ворскла Полтава инсайд Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер отверг два предложения по Кевину на 30 млн. Хотят значительно больше
Футбол | 01 августа 2025, 18:04 49
Шахтер отверг два предложения по Кевину на 30 млн. Хотят значительно больше
Шахтер отверг два предложения по Кевину на 30 млн. Хотят значительно больше

Бразильская пресса сообщает, что в торги по вингеру с «горняками» вступали «РБ Лейпциг» и «Болонья»

Верес – Динамо Киев. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Футбол | 02 августа 2025, 11:44 0
Верес – Динамо Киев. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Верес – Динамо Киев. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26

Поединок первого тура чемпионата Украины состоится 2 августа и начнется в 15:30 по Киеву

Украинец, который не нужен Турану в Шахтере, завершит карьеру
Футбол | 01.08.2025, 12:07
Украинец, который не нужен Турану в Шахтере, завершит карьеру
Украинец, который не нужен Турану в Шахтере, завершит карьеру
Романо: ПСЖ близок к подписанию Забарного и голкипера
Футбол | 02.08.2025, 06:05
Романо: ПСЖ близок к подписанию Забарного и голкипера
Романо: ПСЖ близок к подписанию Забарного и голкипера
Майк ТАЙСОН: «Это самый страшный боксер, который когда-либо жил»
Бокс | 02.08.2025, 07:48
Майк ТАЙСОН: «Это самый страшный боксер, который когда-либо жил»
Майк ТАЙСОН: «Это самый страшный боксер, который когда-либо жил»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Любчик Гринчук
 Труси згоріли минулого сезону))))))))) А цього " фахівця" ми знаємо по Чорноморцю))))))
Ответить
0
Популярные новости
Склоним головы. Российская ракета убила легендарную футзалистку
Склоним головы. Российская ракета убила легендарную футзалистку
31.07.2025, 09:00
Война
Арда Туран назвал команду, с которой не хочет играть в Лиге конференций
Арда Туран назвал команду, с которой не хочет играть в Лиге конференций
01.08.2025, 20:20
Футбол
Помучались, но разгромили. Полесье уверенно обыграло Санта-Колому
Помучались, но разгромили. Полесье уверенно обыграло Санта-Колому
31.07.2025, 20:54 21
Футбол
Александр КРАСЮК: «Я бы не советовал Усику драться с этим боксером»
Александр КРАСЮК: «Я бы не советовал Усику драться с этим боксером»
01.08.2025, 06:08
Бокс
Эдди ХИРН: «Ему вбили в голову, что он второй Мухаммед Али, но это не так»
Эдди ХИРН: «Ему вбили в голову, что он второй Мухаммед Али, но это не так»
01.08.2025, 03:44
Бокс
Фрэнк УОРРЕН: «То, что вы говорите об Усике, полный бред»
Фрэнк УОРРЕН: «То, что вы говорите об Усике, полный бред»
01.08.2025, 09:49 2
Бокс
Динамо будет несеяным при жеребьевке Q4 Лиги чемпионов. Возможные соперники
Динамо будет несеяным при жеребьевке Q4 Лиги чемпионов. Возможные соперники
31.07.2025, 08:45 47
Футбол
У Луческу произошла ужасная трагедия в его день рождения
У Луческу произошла ужасная трагедия в его день рождения
31.07.2025, 09:14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем