Олександр БАБИЧ: «Бачимо, що у гравців Ворскли горять очі»

После 29 лет непрерывных выступлений в классе сильнейших полтавская «Ворскла» снова вынуждена играть в первой лиге. Через два с лишним месяца межсезонья в клубе произошло немало разнообразных событий, среди которых были и изменения на тренерском мостике. Юрия Максимова, возглавлявшего полтавчан большую часть сезона-2024/25, сначала заменил Желько Любенович, а затем вместо него пришел Александр Бабич. Под его руководством «Ворскла» провела вторую часть предсезонной подготовки.

О своем и командном настоящем 46-летний специалист рассказал в интервью корреспонденту Sport.ua.

– В «Ворсклу» вы пришли в тот трудный период, когда команда выбыла в первую лигу. В такой ситуации руководители клубов обычно больше надеются на новых тренеров, как на кризисных менеджеров. Вы к такой роли готовы?

– Да, готов. Перед тем как заключать контракт, у меня был разговор с руководством клуба. Мы нормально пообщались, обсудив все важные вопросы, касающиеся моей работы. Трудности меня не пугают – это сто процентов. Тем более что от руководителей «Ворсклы» я услышал конкретные задачи на ближайшее будущее: вместе мы должны построить конкурентоспособную команду. Все отлично понимают, что и как. Это молодая и новая команда. Не та «Ворскла», которая недавно играла в Премьер-лиге.

Так вот, строить команду, а зимой уже будем смотреть на наши турнирные возможности. Мы ведь понимаем, что сейчас, в начале этого этапа, забегать далеко вперед с той или иной целью рано. Накануне у нас была встреча с руководством клуба, на которой нашему коллективу сказали слова напутствия и пожелали успеха. Мы почувствовали, что есть поддержка. Да, все осознают, что все гладко не будет. Нужно время. Я общался на этот счет с ребятами, которые все хорошо понимают. В субботу, в день стартового матча чемпионата, с ними еще пообщаюсь. Конечно, есть как положительные моменты, так и те, по которым я немного волнуюсь. Но это футбол. Самое же главное, что благодаря ВСУ мы имеем возможность играть.

– В прошлом году вы пришли в «Черноморец», когда команду покинула большая группа футболистов. Нынешняя ситуация в «Ворскле» в чем-то с одесской похожа?

– Сто процентов – похожа. В «Черноморце», правда, тогда восемь футболистов из сезона-2023/24 осталось, а сейчас в «Ворскле» – ни одного.

- А как же двое – Артем Челядин и Сергей Мякушко?

– Они тренируются с командой в общей группе, вопросов к ним нет. Однако оба ищут варианты продолжения карьеры. Мы понимаем их условия и то, насколько в процентах наш бюджет стал меньше. То есть рассчитывать на Челядина и Мякушку сейчас мы не можем. Относительно них будем разговаривать с руководством. Однако пока скажу: оба за «Ворсклу» пока не заявлены.

– За две недели работы в должности главного тренера «Ворсклы» вы уже успели разобраться в кадровом разнообразии?

– Конечно. Мы постоянно тренировались в двукратном режиме и играли контрольные матчи под нагрузкой, общались с футболистами, проводили теоретические занятия. Понимаем и видим, что у ребят глаза горят и информацию они впитывают довольно неплохо. Возможно, у них что-то не получается, однако они стараются все выполнять.

– По каким критериям подбирали футболистов для вашей команды?

- Прежде всего, это должны быть физически крепкие ребята. Первая лига очень специфична. В течение двух весенних месяцев, уже работая спортивным директором «Черноморца», много смотрел матчей этой лиги, и могу сказать, что она очень крепкая и вместе с тем конкурентоспособная. Таких команд, превосходящих других на классе, нет. Поэтому я считаю, что нам нужны как раз крепкие, структурные игроки. Возможно, не такие креативные и талантливые, но дисциплинированные.

– Сколько футболистов пригласили лично вы?

– Много их было. Кандидаты постоянно приезжали, их мы просматривали два-три дня, и если нам они не подходили, то вместо них приезжали другие. Человек восемь я точно пригласил. Могу сказать, что в заявке «Ворсклы" на сезон-2025/26 есть 18 человек.

- Не слишком ли для старта?

– Нет. Мы договорились с руководством, что для старта как раз нормально. Будем же рассчитывать на то, что сможем дозаявить еще трех-четырех футболистов. Но надо тщательно отследить: возможно кто-то не сможет подойти в Премьер-лиге и будет приглашен к нам. Плюс первые туры в первой лиге покажут, какие могут быть у нашей команды проблемы. Ведь официальный матч – это совсем другое, чем контрольный.

– В межсезонье в команду пришло почти полтора десятка футболистов. Тема сыгранности вас, пожалуй, сейчас больше всего беспокоит?

– Да. Я вчера ребятам сказал, что чуть-чуть не хватает нам времени, чтобы сыграться, но будем делать это уже в ходе чемпионата. И это нормально. В первую очередь нам нужно, чтобы каждый игрок на максимуме отрабатывал на футбольном поле и в случае ошибки того или иного партнера, чтобы пытался помочь ему ее исправить.

– Кого из вчерашних резервистов вы привлекли к работе с «Ворсклой»?

– Сейчас с нами тренируются четверо молодых игроков в возрасте 19 лет, которые играли за U-19. Это защитники Никита Багинский, Эдуард Романец, полузащитник Никита Крахмал и нападающий Арте.