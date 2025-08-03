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Украина. Первая лига
03 августа 2025, 01:44 | Обновлено 03 августа 2025, 01:52
209
0

Ворскла подписала сына известного в прошлом игрока Шахтера

В то же время «старые» игроки Мякушко и Челядин еще не определились со своим будущим

03 августа 2025, 01:44 | Обновлено 03 августа 2025, 01:52
209
0
Ворскла подписала сына известного в прошлом игрока Шахтера
ФК Ворскла

В стартовом матче в Первой лиге «Ворскла» – «Феникс Мариуполь» не приняли участия самые известные игроки полтавчан – Сергей Мякушко и Артем Челядин.

У обоих действующий контракт с «Ворсклой», но они не дают согласия на пересмотр условий сотрудничества. Идут переговоры с клубным руководством и не исключен вариант, что эти футболисты сменят «прописку».

В то же время, как стало известно Sport.ua в «Ворскле», уже знают кто их может заменить. Полтавчане уже подписали годовые контракты с полузащитниками Богданом Мишенко из ЛКС (Ломжа, Польша) и Иваном Поцхверием из грузинского ФК «Сиони», отец которого – Михаил, в свое время выступал за «Шахтер» и «Зарю». Уже в ближайшие дни в Украину должны поступить необходимые документы из предыдущих клубов этих футболистов и «Ворскла» получит усиление для состава команды Александра Бабича.

Ранее «Ворскла» открыла сезон в Первой лиге матчем с «Фениксом» из Мариуполя.

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Первая лига Украины Ворскла Полтава Феникс-Мариуполь инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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