Ворскла подписала сына известного в прошлом игрока Шахтера

В стартовом матче в Первой лиге «Ворскла» – «Феникс Мариуполь» не приняли участия самые известные игроки полтавчан – Сергей Мякушко и Артем Челядин.

У обоих действующий контракт с «Ворсклой», но они не дают согласия на пересмотр условий сотрудничества. Идут переговоры с клубным руководством и не исключен вариант, что эти футболисты сменят «прописку».

В то же время, как стало известно Sport.ua в «Ворскле», уже знают кто их может заменить. Полтавчане уже подписали годовые контракты с полузащитниками Богданом Мишенко из ЛКС (Ломжа, Польша) и Иваном Поцхверием из грузинского ФК «Сиони», отец которого – Михаил, в свое время выступал за «Шахтер» и «Зарю». Уже в ближайшие дни в Украину должны поступить необходимые документы из предыдущих клубов этих футболистов и «Ворскла» получит усиление для состава команды Александра Бабича.

Ранее «Ворскла» открыла сезон в Первой лиге матчем с «Фениксом» из Мариуполя.