Вернулись с камбэком. Ворскла открыла сезон в Первой лиге

Ворскла, которая впервые с 1996 года будет выступать в Первой лиге, открыла новый чемпионат Украины домашним матчем против Феникс-Мариуполя.

Команда Александра Бабича пропустила уже на 4-й минуте, однако оформила камбэк во втором тайме и победила 2:1. Голы забивали новички Буренко и Татарков.

В пятницу клуб объявил о перестройке команды и подписании сразу 14 игроков.

Ранее сегодня Ингулец и Буковина сыграли свой матч 0:0.

Первая лига. 1-й тур

Ворскла – Феникс-Мариуполь 2:1

Голы: Буренко, 57, Татарков, 67 - Сидоренко, 4