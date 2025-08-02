Вернулись с камбэком. Ворскла открыла сезон в Первой лиге
Команда Бабича добыла минимальную победу
Ворскла, которая впервые с 1996 года будет выступать в Первой лиге, открыла новый чемпионат Украины домашним матчем против Феникс-Мариуполя.
Команда Александра Бабича пропустила уже на 4-й минуте, однако оформила камбэк во втором тайме и победила 2:1. Голы забивали новички Буренко и Татарков.
В пятницу клуб объявил о перестройке команды и подписании сразу 14 игроков.
Ранее сегодня Ингулец и Буковина сыграли свой матч 0:0.
Первая лига. 1-й тур
Ворскла – Феникс-Мариуполь 2:1
Голы: Буренко, 57, Татарков, 67 - Сидоренко, 4
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Наставник донецкого «Шахтера» пожелал удачи турецкому «Бешикташу»
Американец выделил Сауля Альвареса