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Первая лига
Ворскла
02.08.2025 14:45 – FT 2 : 1
Феникс-Мариуполь
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Украина. Первая лига
02 августа 2025, 17:10 | Обновлено 02 августа 2025, 17:20
902
0

Вернулись с камбэком. Ворскла открыла сезон в Первой лиге

Команда Бабича добыла минимальную победу

02 августа 2025, 17:10 | Обновлено 02 августа 2025, 17:20
902
0
Вернулись с камбэком. Ворскла открыла сезон в Первой лиге
ФК Ворскла

Ворскла, которая впервые с 1996 года будет выступать в Первой лиге, открыла новый чемпионат Украины домашним матчем против Феникс-Мариуполя.

Команда Александра Бабича пропустила уже на 4-й минуте, однако оформила камбэк во втором тайме и победила 2:1. Голы забивали новички Буренко и Татарков.

В пятницу клуб объявил о перестройке команды и подписании сразу 14 игроков.

Ранее сегодня Ингулец и Буковина сыграли свой матч 0:0.

Первая лига. 1-й тур

Ворскла – Феникс-Мариуполь 2:1
Голы: Буренко, 57, Татарков, 67 - Сидоренко, 4

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Ворскла Полтава Феникс-Мариуполь Первая лига Украины
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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