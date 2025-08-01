В субботу, 2 августа состоится поединок 1-го тура Первой лиги Украины между полтавской «Ворсклой» и «Фениксом Мариуполем». По киевскому времени игра начнется в 14.45.

Ворскла

Новичок Первой лиги в прошлом сезоне УПЛ завоевал 27 очков за 30 поединков и занял 13-е место, и был вынужден играть в стыковых матчах на вылет. Там полтавчанам противостояла «Кудровка», выбившая клуб в серии пенальти после ничьей 2:2 по итогам 2-х игр. В кубке «Ворскла» дошла до 1/8 финала, где потерпела поражение от киевского «Динамо».

Летом у команды произошел казус с главными тренерами – Желько Любенович покинул команду через 2 недели после назначения, поэтому его место занял Александр Бабич, ранее работавший в «Черноморце». Также с команды наконец-то сняли трансферные баны, из-за чего «Ворскла» уже подписала контракты с большим количеством новичков.

Феникс Мариуполь

В прошлом сезоне Первой лиги коллектив выступал в группе выбывания, где получил 28 очков и занял 13 место. Всего 2 зачетных пункта отделяли команду от зоны стыковых матчей на вылет из турнира. Из кубка Феникс вылетел еще на стадии 1/64 финала после поражения в игре против «Горняк-Спорт».

Летом коллектив был достаточно активен на трансферном рынке, усилившись Болденковым, Корешковым, Панчишином и некоторыми другими футболистами, поэтому сейчас «Мариуполь» выглядит неплохим середняком лиги.

Личные встречи

Этот матч станет первым очковым поединком между командами в истории.

Интересные факты

В последних 10-х официальных домашних играх «Ворскла» одержала всего 1 победу, дважды сыграла вничью на 7 раз проиграла.

В 12-ти выездных играх Первой лиги прошлого сезона «Феникс» получил 14 очков.

«Ворскла» отметилась 24 забитыми голами в прошлом сезоне УПЛ – 5-й худший результат.

Прогноз

Я поставлю на тотал меньше 2.5 с коэффициентом 1.9.