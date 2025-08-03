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Первая лига
Ворскла
02.08.2025 14:45 – FT 2 : 1
Феникс-Мариуполь
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Украина. Первая лига
03 августа 2025, 13:07 |
122
0

Ворскла – Феникс-Мариуполь – 2:1. Видео голов и обзор матча

Полтавский клуб одержал волевую победу

03 августа 2025, 13:07 |
122
0
Ворскла – Феникс-Мариуполь – 2:1. Видео голов и обзор матча
ФК Ворскла

В субботу, 2 августа, в Полтаве состоялся матч 1-го тура Первой лиги. «Ворскла» со счетом 2:1 обыграла «Феникс-Мариуполь».

Счет в матче открыли гости. Уже на 4-й минуте отличился Владислав Сидоренко.

«Ворскла» отыгралась на 56-й минуте. Первый мяч команды в новом сезоне забил Матвей Буренко. А победу «Ворскле» принес гол Никиты Татаркова с пенальти.

Первая лига. 1-й тур, 2 августа. Полтава, стадион «Ворскла» им. Бутовского

«Ворскла» – «Феникс-Мариуполь» – 2:1

Голы: Буренко, 56, Татарков, 67, с пенальти – Сидоренко (4)

«Ворскла»: Лавута, Дмитрук, Шершень, Червак, Дворовенко, Семотюк (Принс, 88), Прихна (к), Войцеховский, Татарков (Чидомере, 76), Байдал (Крохмаль, 78), Буренко (Сердюк, 76).

«Феникс-Мариуполь»: Жупанский, Балан, Болденков, Билый, Корешков, Петько (к) (Буряк, 66), Сидоренко, Ременяк (Ковалюк, 66), Непейпиев (Панчишин, 55), Янчак (Оробец, 46), Нич (Рогачов,83).

Предупреждения: Прихна (5), Червак (31), Байдал (51), Буренко (62) – Петько (32), Балан (69).

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча

События матча

67’
ГОЛ ! С пенальти забил Никита Татарков (Ворскла).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Матвей Буренко (Ворскла).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Сидоренко (Феникс-Мариуполь).
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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