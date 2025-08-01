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Украина. Первая лига
01 августа 2025, 19:18 | Обновлено 01 августа 2025, 19:20
184
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла перед стартом сезона подписала 14 новичков

Полностью новая команда для Бабича

01 августа 2025, 19:18 | Обновлено 01 августа 2025, 19:20
184
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла перед стартом сезона подписала 14 новичков
ФК Ворскла

Клуб Первой лиги Ворскла на официальном сайте объявил о подписании сразу 14 новичков. Полтавчане заявили, что создают «абсолютно новую команду», а от той, которая играла в УПЛ, осталось лишь два футболиста.

Ворскла объявила о следующих новичках:

Опытный игрок Никита Татарков и младшие коллеги – Вадим Червак, Тарас Дмитрук и голкипер Богдан Васецкий. Его коллега по цеху Кирилл Лавута и нигерийский защитник Принс перебрались в Полтаву из Горишних Плавней, где были незаменимы в составе Горняка-Спорт. Да и имена других новобранцев известны в футбольных кругах: три Владислава – Дворовенко, Семотюк и Войцеховский, двое хавов Богдан Мышенко и Дмитрий Прихна, атакующий полузащитник Антон Байдал, центральный полузащитник Алекс Чидомере из харьковского Металлиста, очень талантливый нападающий, воспитанник львовских Карпат Матвей Буренко.

Все новички подписали контракты на два сезона.

Летом новым тренером команды стал Александр Бабич.

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Ворскла Полтава трансферы Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу Никита Татарков Вадим Червак Тарас Дмитрук Алекс Чидомере Владислав Дворовенко Владислав Войцеховский Владислав Семотюк Богдан Мышенко Дмитрий Прихна Антон Байдал Матвей Буренко
Иван Зинченко Источник: ФК Ворскла
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