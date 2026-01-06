Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Эдмар рассказал, благодаря чему ЛНЗ ушёл на зимнюю паузу лидером УПЛ.
Украина. Премьер лига
06 января 2026, 09:51
Эдмар рассказал, благодаря чему ЛНЗ ушёл на зимнюю паузу лидером УПЛ.

Черкащане провели хорошую селекцию

Эдмар рассказал, благодаря чему ЛНЗ ушёл на зимнюю паузу лидером УПЛ.
ФК ЛНЗ

Главный тренер сборной Казахстана U-23 и «Мурас Юнайтед» Эдмар поделился впечатлениями от первой части УПЛ и лидерства ЛНЗ.

– В таком водовороте событий успеваете следить за чемпионатом УПЛ?

– Конечно! Постоянно смотрю матчи чемпионата. Идет интересная борьба, и заметно, что многие команды имеют амбиции попасть в тройку призеров. Это только на пользу украинскому футболу. Полесье, ЛНЗ, Металлист 1925, Колос… Конкуренция у Шахтера и Динамо приличная.

– Если помните, когда мы общались в сентябре, пытались спрогнозировать будущих призеров. ЛНЗ тогда вообще не упоминали…

– Эта команда стала приятным сюрпризом. Посмотрим, как пройдет второе коло. Удержаться на вершине значительно сложнее, чем туда попасть.

– Как считаете, в чем секрет успеха ЛНЗ?

– Они провели хорошую селекцию, пригласили умелых легионеров. Читал, что Оба уже продан в Шахтер. Это тоже плюс для клуба, тем более в такой ситуации в стране. Футбол даже во время войны продолжает развиваться.

– Кстати, разве продажа Оба не противоречит амбициям бороться за медали?

– Возможно, ему уже готова замена. Я всегда придерживаюсь принципа, что незаменимых футболистов не бывает. Главное, чтобы новички подходили под концепцию, стиль тренера и приезжали с желанием. Когда игрок мотивирован – это идет всем на пользу.

Ранее Виталий Пономарев рассказал, сможет ли ЛНЗ бороться с Шахтером и стать чемпионом

ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига Эдмар чемпионат Украины по футболу
Иван Чирко Источник: Украинский футбол
