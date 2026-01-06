Эдмар рассказал, благодаря чему ЛНЗ ушёл на зимнюю паузу лидером УПЛ.

Главный тренер сборной Казахстана U-23 и «Мурас Юнайтед» Эдмар поделился впечатлениями от первой части УПЛ и лидерства ЛНЗ.

– В таком водовороте событий успеваете следить за чемпионатом УПЛ?

– Конечно! Постоянно смотрю матчи чемпионата. Идет интересная борьба, и заметно, что многие команды имеют амбиции попасть в тройку призеров. Это только на пользу украинскому футболу. Полесье, ЛНЗ, Металлист 1925, Колос… Конкуренция у Шахтера и Динамо приличная.

– Если помните, когда мы общались в сентябре, пытались спрогнозировать будущих призеров. ЛНЗ тогда вообще не упоминали…

– Эта команда стала приятным сюрпризом. Посмотрим, как пройдет второе коло. Удержаться на вершине значительно сложнее, чем туда попасть.

– Как считаете, в чем секрет успеха ЛНЗ?

– Они провели хорошую селекцию, пригласили умелых легионеров. Читал, что Оба уже продан в Шахтер. Это тоже плюс для клуба, тем более в такой ситуации в стране. Футбол даже во время войны продолжает развиваться.

– Кстати, разве продажа Оба не противоречит амбициям бороться за медали?

– Возможно, ему уже готова замена. Я всегда придерживаюсь принципа, что незаменимых футболистов не бывает. Главное, чтобы новички подходили под концепцию, стиль тренера и приезжали с желанием. Когда игрок мотивирован – это идет всем на пользу.

