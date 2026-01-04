Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Цыганков – лучший игрок матча Ла Лиги, в котором феерили украинцы
Испания
04 января 2026, 21:37 | Обновлено 04 января 2026, 21:38
957
2

Виктор забил и помог «Жироне» победить

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Украинский нападающий Виктор Цыганков признан лучшим игроком матча «Мальорка» – «Жирона» 18-го тура Ла Лиги.

Виктор благодаря своему фирменному удару левой ногой открыл счет в матче на 26-й минуте.

Позже, во втором тайме, Владислав Ванат удвоил преимущество «Жироны» с пенальти.

«Мальорка» в конце встречи сократила отставание, однако времени для камбэка им не хватило – 2:1 в пользу каталонцев.

Мальорка Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков Мальорка - Жирона лучший игрок
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
sahka1981
Молодець!
Ответить
+5
Alex
Тому що Циганков Віктор.А Віктор то є переможець.А ще він просто чудовий хлопець,який гідно представляє Україну в іспанському чемпіонаті.Тільки би без травм.
Ответить
+3
