Испания04 января 2026, 21:37 | Обновлено 04 января 2026, 21:38
Цыганков – лучший игрок матча Ла Лиги, в котором феерили украинцы
Виктор забил и помог «Жироне» победить
04 января 2026, 21:37 | Обновлено 04 января 2026, 21:38
Украинский нападающий Виктор Цыганков признан лучшим игроком матча «Мальорка» – «Жирона» 18-го тура Ла Лиги.
Виктор благодаря своему фирменному удару левой ногой открыл счет в матче на 26-й минуте.
Позже, во втором тайме, Владислав Ванат удвоил преимущество «Жироны» с пенальти.
«Мальорка» в конце встречи сократила отставание, однако времени для камбэка им не хватило – 2:1 в пользу каталонцев.
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Молодець!
Тому що Циганков Віктор.А Віктор то є переможець.А ще він просто чудовий хлопець,який гідно представляє Україну в іспанському чемпіонаті.Тільки би без травм.
