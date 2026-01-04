Цыганков – лучший игрок матча Ла Лиги, в котором феерили украинцы

Украинский нападающий Виктор Цыганков признан лучшим игроком матча «Мальорка» – «Жирона» 18-го тура Ла Лиги.

Виктор благодаря своему фирменному удару левой ногой открыл счет в матче на 26-й минуте.

Позже, во втором тайме, Владислав Ванат удвоил преимущество «Жироны» с пенальти.

«Мальорка» в конце встречи сократила отставание, однако времени для камбэка им не хватило – 2:1 в пользу каталонцев.