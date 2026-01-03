Англия03 января 2026, 19:23 | Обновлено 03 января 2026, 19:36
69
0
Первый матч лидера АПЛ в 2026 году. Стартовые составы Борнмута и Арсенала
3 января в 19:30 состоится игра 20-го тура Английской Премьер-лиги
03 января 2026, 19:23 | Обновлено 03 января 2026, 19:36
69
0
3 января в 19:30 состоится матч 20-го тура Английской Премьер-лиги.
Борнмут принимает Арсенал на домашнем стадионе Дин Корт (Вайталити Стэдиум).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Арсенал удерживает лидерство в АПЛ (45 очков), опережая Астон Виллу (42) и Ман Сити (41).
Канониры проводят первый матч в 2026 году.
Стартовые составы Борнмута и Арсенала на матч АПЛ
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Хоккей | 03 января 2026, 02:55 0
Швеция обыграла Латвию
Футбол | 03 января 2026, 17:59 0
Бара Сапоко Ндиайе попробует себя в мюнхенской команде
Футбол | 03.01.2026, 12:59
Бокс | 03.01.2026, 09:14
Футбол | 02.01.2026, 23:51
Комментарии 0
Популярные новости
02.01.2026, 03:32
02.01.2026, 11:15 28
01.01.2026, 18:23 10
01.01.2026, 16:15 25
02.01.2026, 07:05
03.01.2026, 02:59
02.01.2026, 08:04 5
02.01.2026, 06:22 5