Англия
03 января 2026, 19:23 | Обновлено 03 января 2026, 19:36
Первый матч лидера АПЛ в 2026 году. Стартовые составы Борнмута и Арсенала

3 января в 19:30 состоится игра 20-го тура Английской Премьер-лиги

Первый матч лидера АПЛ в 2026 году. Стартовые составы Борнмута и Арсенала
ФК Арсенал

3 января в 19:30 состоится матч 20-го тура Английской Премьер-лиги.

Борнмут принимает Арсенал на домашнем стадионе Дин Корт (Вайталити Стэдиум).

Арсенал удерживает лидерство в АПЛ (45 очков), опережая Астон Виллу (42) и Ман Сити (41).

Канониры проводят первый матч в 2026 году.

Стартовые составы Борнмута и Арсенала на матч АПЛ

Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Борнмут
