Первый матч лидера АПЛ в 2026 году. Стартовые составы Борнмута и Арсенала

3 января в 19:30 состоится матч 20-го тура Английской Премьер-лиги.

Борнмут принимает Арсенал на домашнем стадионе Дин Корт (Вайталити Стэдиум).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Арсенал удерживает лидерство в АПЛ (45 очков), опережая Астон Виллу (42) и Ман Сити (41).

Канониры проводят первый матч в 2026 году.

Стартовые составы Борнмута и Арсенала на матч АПЛ