Испания03 января 2026, 18:52 | Обновлено 03 января 2026, 18:53
Украинец забил в чемпионате Испании и обеспечил своей команде ничью
Владислав Копотун ярко начал 2026 год
3 января украинский нападающий Владислав Копотун отметился первым голом в новом году за испанский клуб «Алькоркон» в 18-м туре Примеры RFEF.
Форвард вышел в стартовом составе на домашний матч против клуба «Картахена» и спас свою команду от поражения – 1:1.
Владислав на 40-й минуте точно сыграл на добивании, правильно выбрав позицию.
Для украинского нападающего этот гол стал третьим в текущем сезоне.
Примера RFEF. Группа 2
18-й тур, 3 января
«Алькоркон» – «Картахена» – 1:1
Голы: Копотун, 40 – Ортуньо, 10
Видеообзор матча:
