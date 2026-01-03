Украинец забил в чемпионате Испании и обеспечил своей команде ничью

3 января украинский нападающий Владислав Копотун отметился первым голом в новом году за испанский клуб «Алькоркон» в 18-м туре Примеры RFEF.

Форвард вышел в стартовом составе на домашний матч против клуба «Картахена» и спас свою команду от поражения – 1:1.

Владислав на 40-й минуте точно сыграл на добивании, правильно выбрав позицию.

Для украинского нападающего этот гол стал третьим в текущем сезоне.

Примера RFEF. Группа 2

18-й тур, 3 января

«Алькоркон» – «Картахена» – 1:1

Голы: Копотун, 40 – Ортуньо, 10

Видеообзор матча: