Португалия22 декабря 2025, 22:20
334
0
Моуриньо решил, сыграют ли Судаков и Трубин в сегодняшнем матче
Оба украинца – в стартовом составе
22 декабря лиссабонская «Бенфика» сыграет матч 15-го тура чемпионата Португалии, в котором будет принимать «Фамаликау». Поединок состоится на домашнем стадионе столичного клуба – «Эштадиу да Луж» в Лиссабоне.
Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по киевскому времени.
В стартовом составе португальского гранда заявлены два украинца. Жозе Моуриньо выпустит в стартовом составе Георгия Судакова и Анатолия Трубина.
