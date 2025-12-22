Моуриньо решил, сыграют ли Судаков и Трубин в сегодняшнем матче

22 декабря лиссабонская «Бенфика» сыграет матч 15-го тура чемпионата Португалии, в котором будет принимать «Фамаликау». Поединок состоится на домашнем стадионе столичного клуба – «Эштадиу да Луж» в Лиссабоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по киевскому времени.

В стартовом составе португальского гранда заявлены два украинца. Жозе Моуриньо выпустит в стартовом составе Георгия Судакова и Анатолия Трубина.