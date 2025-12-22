Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Моуриньо решил, сыграют ли Судаков и Трубин в сегодняшнем матче
Португалия
22 декабря 2025, 22:20 | Обновлено 22 декабря 2025, 22:33
Моуриньо решил, сыграют ли Судаков и Трубин в сегодняшнем матче

Оба украинца – в стартовом составе

Моуриньо решил, сыграют ли Судаков и Трубин в сегодняшнем матче
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

22 декабря лиссабонская «Бенфика» сыграет матч 15-го тура чемпионата Португалии, в котором будет принимать «Фамаликау». Поединок состоится на домашнем стадионе столичного клуба – «Эштадиу да Луж» в Лиссабоне.

Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по киевскому времени.

В стартовом составе португальского гранда заявлены два украинца. Жозе Моуриньо выпустит в стартовом составе Георгия Судакова и Анатолия Трубина.

Бенфика – Фамаликау. Трубин и Судаков – в основе. Смотреть онлайн LIVE
Бенфика – Фамаликау. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Алверка – Порту. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Комментарии
