Сыграет ли Зинченко? Известны составы на игру Фулхэм – Ноттингем Форест

Украинский защитник Александр Зинченко оказался на скамейке для запасных «Ноттингем Форест» на матч 17-го тура АПЛ против «Фулхэма».

Игра состоится на арене «Крейвен Коттедж» в Лондоне и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На счету Александра Зинченко в этом сезоне 7 матчей в составе «Ноттингем Форест» и ни одного результативного действия.

Стартовые составы на матч Фулхэм – Ноттингем Форест: