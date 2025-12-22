Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Сыграет ли Зинченко? Известны составы на игру Фулхэм – Ноттингем Форест
Англия
22 декабря 2025, 21:13
Сыграет ли Зинченко? Известны составы на игру Фулхэм – Ноттингем Форест

Матч 17-го тура АПЛ начнется в 22:00

22 декабря 2025, 21:13
Сыграет ли Зинченко? Известны составы на игру Фулхэм – Ноттингем Форест
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский защитник Александр Зинченко оказался на скамейке для запасных «Ноттингем Форест» на матч 17-го тура АПЛ против «Фулхэма».

Игра состоится на арене «Крейвен Коттедж» в Лондоне и начнется в 22:00 по киевскому времени.

На счету Александра Зинченко в этом сезоне 7 матчей в составе «Ноттингем Форест» и ни одного результативного действия.

Стартовые составы на матч Фулхэм – Ноттингем Форест:

Фулхэм – Ноттингем Форест. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
10 побед подряд от Астон Виллы. Какие команды АПЛ имели более длинные серии
Сборная Швеции узнала ужасные новости перед матчем с Украиной
Фулхэм Ноттингем Форест чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Александр Зинченко стартовые составы
