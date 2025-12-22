Сыграет ли Зинченко? Известны составы на игру Фулхэм – Ноттингем Форест
Матч 17-го тура АПЛ начнется в 22:00
Украинский защитник Александр Зинченко оказался на скамейке для запасных «Ноттингем Форест» на матч 17-го тура АПЛ против «Фулхэма».
Игра состоится на арене «Крейвен Коттедж» в Лондоне и начнется в 22:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На счету Александра Зинченко в этом сезоне 7 матчей в составе «Ноттингем Форест» и ни одного результативного действия.
Стартовые составы на матч Фулхэм – Ноттингем Форест:
COYW. 🤍 pic.twitter.com/qGmjbCxqhr— Fulham Football Club (@FulhamFC) December 22, 2025
Our starting XI to face Fulham! 👊 pic.twitter.com/QJA3QgmWhz— Nottingham Forest (@NFFC) December 22, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Элтон Моколо разочарован действиями украинского защитника ПСЖ
Конопля покинет «Шахтер»