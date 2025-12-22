ПСЖ определился с будущим Луиса Энрике. Такого в футболе еще не было
Тренер может стать первым в истории, кто подпишет пожизненный контракт
Главный тренер французского ПСЖ Луис Энрике может стать первым в истории футбола специалистом, который подпишет пожизненный контракт. Об этом сообщили несколько источников, в том числе и авторитетный испанский AS.
Президент парижского клуба Нассер Аль-Хелаифи полностью доволен работой 55-летнего специалиста, поэтому готовит «самый дорогой контракт в истории». Нынешнее соглашение с наставником рассчитано до окончания сезона 2026/27.
Луис Энрике возглавил французский клуб летом 2023 года. Под его руководством ПСЖ выиграл девять титулов: чемпионат Франции (2), Кубок Франции (2), Суперкубок Франции (2), Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.
В 2025 француз завоевал шесть трофеев и стал третьим тренером в истории, которому такое удалось, повторив достижение Ханса-Дитера Флика («Бавария», 2020) и Пепа Гвардиолы («Барселона», 2009).
🚨🚨| BREAKING: Paris Saint-Germain are seriously considering offering Luis Enrique a deal described as a "𝐥𝐢𝐟𝐞𝐭𝐢𝐦𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐜𝐭".— CentreGoals. (@centregoals) December 22, 2025
This would be the 𝐅𝐈𝐑𝐒𝐓 𝐄𝐕𝐄𝐑 agreement of its kind handed to anyone in football history. 🤯🇪🇸
[@diarioas] pic.twitter.com/rUZphmwtLC
👑 THE 6-TROPHY CLUB: A RAREFIED CIRCLE.— 365Scores (@365Scores) December 17, 2025
▪️ Pep Guardiola – Barcelona (2009)
▪️ Hansi Flick – Bayern Munich (2020)
▪️ Luis Enrique – PSG (2025)
Only three managers in history have achieved the sextuple in a single calendar year. An exclusive legacy of perfection. 🏆🏆🏆🏆🏆🏆 pic.twitter.com/SrrStD7dmZ
