Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ПСЖ определился с будущим Луиса Энрике. Такого в футболе еще не было
Франция
ПСЖ определился с будущим Луиса Энрике. Такого в футболе еще не было

Тренер может стать первым в истории, кто подпишет пожизненный контракт

ПСЖ определился с будущим Луиса Энрике. Такого в футболе еще не было
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Главный тренер французского ПСЖ Луис Энрике может стать первым в истории футбола специалистом, который подпишет пожизненный контракт. Об этом сообщили несколько источников, в том числе и авторитетный испанский AS.

Президент парижского клуба Нассер Аль-Хелаифи полностью доволен работой 55-летнего специалиста, поэтому готовит «самый дорогой контракт в истории». Нынешнее соглашение с наставником рассчитано до окончания сезона 2026/27.

Луис Энрике возглавил французский клуб летом 2023 года. Под его руководством ПСЖ выиграл девять титулов: чемпионат Франции (2), Кубок Франции (2), Суперкубок Франции (2), Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.

В 2025 француз завоевал шесть трофеев и стал третьим тренером в истории, которому такое удалось, повторив достижение Ханса-Дитера Флика («Бавария», 2020) и Пепа Гвардиолы («Барселона», 2009).

чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) ПСЖ Луис Энрике Нассер Аль-Хелаифи продление контракта
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
SHN
Но просрал КЧМ.
