Мирон Маркевич вынес вердикт нынешней УПЛ, где лидирует ЛНЗ

Известный украинский тренер Мирон Маркевич поделился мыслями о нынешней УПЛ.

– Мирон Богданович, каковы ваши общие впечатления от первой части сезона в УПЛ?

– Сказать о больших изменениях или сдвигах в лучшую сторону я не могу. Но для болельщиков чемпионат стал интереснее. Есть интрига. Нет явных лидеров и явных аутсайдеров. Хотя сам уровень футбола оставляет желать лучшего. Но нам пока никуда от этого не деться. За окном война и пока эта нечисть не уйдет с нашей земли, трудно рассчитывать на кардинальные изменения к лучшему.

Нужно терпеть и работать, другого варианта, к сожалению, у нас нет. Это нужно пережить. Сейчас самое важное, что футбол есть в трех лигах и везде есть свои интриги. Как бы там ни было, но украинский футбол жив!