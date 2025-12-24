Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
Украина. Премьер лига
Мирон Маркевич вынес вердикт нынешней УПЛ, где лидирует ЛНЗ

Тренеру понравилось, что в чемпионате появилась интрига

Известный украинский тренер Мирон Маркевич поделился мыслями о нынешней УПЛ.

– Мирон Богданович, каковы ваши общие впечатления от первой части сезона в УПЛ?

– Сказать о больших изменениях или сдвигах в лучшую сторону я не могу. Но для болельщиков чемпионат стал интереснее. Есть интрига. Нет явных лидеров и явных аутсайдеров. Хотя сам уровень футбола оставляет желать лучшего. Но нам пока никуда от этого не деться. За окном война и пока эта нечисть не уйдет с нашей земли, трудно рассчитывать на кардинальные изменения к лучшему.

Нужно терпеть и работать, другого варианта, к сожалению, у нас нет. Это нужно пережить. Сейчас самое важное, что футбол есть в трех лигах и везде есть свои интриги. Как бы там ни было, но украинский футбол жив!

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 ЛНЗ 16 11 2 3 20 - 8 21.02.26 18:00 Эпицентр - ЛНЗ13.12.25 ЛНЗ 2:0 Заря06.12.25 ЛНЗ 3:0 Оболонь29.11.25 ЛНЗ 1:0 Кудровка21.11.25 Полтава 0:2 ЛНЗ09.11.25 Динамо Киев 0:1 ЛНЗ 35
2 Шахтер Донецк 16 10 5 1 42 - 12 21.02.26 18:00 Шахтер Донецк - Карпаты Львов14.12.25 Шахтер Донецк 5:0 Эпицентр06.12.25 Колос Ковалевка 0:0 Шахтер Донецк01.12.25 Шахтер Донецк 2:2 Кривбасс22.11.25 Оболонь 0:6 Шахтер Донецк09.11.25 Шахтер Донецк 7:1 Полтава 35
3 Полесье 16 9 3 4 26 - 11 21.02.26 18:00 Колос Ковалевка - Полесье13.12.25 Полесье 3:2 Карпаты Львов07.12.25 Рух Львов 1:0 Полесье30.11.25 Полесье 2:0 Заря23.11.25 Полесье 0:0 Эпицентр09.11.25 Александрия 0:3 Полесье 30
4 Динамо Киев 16 7 5 4 35 - 21 21.02.26 18:00 Динамо Киев - Рух Львов14.12.25 Динамо Киев 3:0 Верес06.12.25 Кудровка 1:2 Динамо Киев01.12.25 Динамо Киев 1:2 Полтава22.11.25 Колос Ковалевка 2:1 Динамо Киев09.11.25 Динамо Киев 0:1 ЛНЗ 26
5 Кривбасс 16 7 5 4 28 - 24 21.02.26 18:00 Металлист 1925 - Кривбасс13.12.25 Кривбасс 1:1 Колос Ковалевка07.12.25 Кривбасс 3:0 Александрия01.12.25 Шахтер Донецк 2:2 Кривбасс23.11.25 Кривбасс 2:2 Верес08.11.25 Карпаты Львов 1:0 Кривбасс 26
6 Колос Ковалевка 16 6 7 3 17 - 13 21.02.26 18:00 Колос Ковалевка - Полесье13.12.25 Кривбасс 1:1 Колос Ковалевка06.12.25 Колос Ковалевка 0:0 Шахтер Донецк28.11.25 Оболонь 0:0 Колос Ковалевка22.11.25 Колос Ковалевка 2:1 Динамо Киев07.11.25 Кудровка 1:3 Колос Ковалевка 25
7 Металлист 1925 15 6 6 3 18 - 12 21.02.26 18:00 Металлист 1925 - Кривбасс12.12.25 Оболонь 1:3 Металлист 192530.11.25 Эпицентр 0:0 Металлист 192522.11.25 Карпаты Львов 1:2 Металлист 192508.11.25 Металлист 1925 1:3 Заря03.11.25 Полесье 0:0 Металлист 1925 24
8 Заря 16 6 5 5 19 - 18 21.02.26 18:00 Кудровка - Заря13.12.25 ЛНЗ 2:0 Заря05.12.25 Заря 1:0 Карпаты Львов30.11.25 Полесье 2:0 Заря24.11.25 Заря 2:2 Александрия08.11.25 Металлист 1925 1:3 Заря 23
9 Карпаты Львов 16 4 7 5 20 - 21 21.02.26 18:00 Шахтер Донецк - Карпаты Львов13.12.25 Полесье 3:2 Карпаты Львов05.12.25 Заря 1:0 Карпаты Львов29.11.25 Верес 0:0 Карпаты Львов22.11.25 Карпаты Львов 1:2 Металлист 192508.11.25 Карпаты Львов 1:0 Кривбасс 19
10 Рух Львов 16 6 1 9 15 - 23 21.02.26 18:00 Динамо Киев - Рух Львов14.12.25 Полтава 1:2 Рух Львов07.12.25 Рух Львов 1:0 Полесье30.11.25 Александрия 0:1 Рух Львов23.11.25 Рух Львов 4:2 Кудровка08.11.25 Верес 1:0 Рух Львов 19
11 Верес 15 4 6 5 13 - 17 21.02.26 18:00 Верес - Полтава14.12.25 Динамо Киев 3:0 Верес29.11.25 Верес 0:0 Карпаты Львов23.11.25 Кривбасс 2:2 Верес08.11.25 Верес 1:0 Рух Львов01.11.25 Эпицентр 2:3 Верес 18
12 Оболонь 16 4 5 7 12 - 27 21.02.26 18:00 Александрия - Оболонь12.12.25 Оболонь 1:3 Металлист 192506.12.25 ЛНЗ 3:0 Оболонь28.11.25 Оболонь 0:0 Колос Ковалевка22.11.25 Оболонь 0:6 Шахтер Донецк07.11.25 Эпицентр 1:2 Оболонь 17
13 Кудровка 16 4 3 9 19 - 30 21.02.26 18:00 Кудровка - Заря12.12.25 Александрия 1:1 Кудровка06.12.25 Кудровка 1:2 Динамо Киев29.11.25 ЛНЗ 1:0 Кудровка23.11.25 Рух Львов 4:2 Кудровка07.11.25 Кудровка 1:3 Колос Ковалевка 15
14 Эпицентр 16 4 2 10 18 - 27 21.02.26 18:00 Эпицентр - ЛНЗ14.12.25 Шахтер Донецк 5:0 Эпицентр08.12.25 Полтава 0:3 Эпицентр30.11.25 Эпицентр 0:0 Металлист 192523.11.25 Полесье 0:0 Эпицентр07.11.25 Эпицентр 1:2 Оболонь 14
15 Александрия 16 2 5 9 14 - 28 21.02.26 18:00 Александрия - Оболонь12.12.25 Александрия 1:1 Кудровка07.12.25 Кривбасс 3:0 Александрия30.11.25 Александрия 0:1 Рух Львов24.11.25 Заря 2:2 Александрия09.11.25 Александрия 0:3 Полесье 11
16 Полтава 16 2 3 11 14 - 38 21.02.26 18:00 Верес - Полтава14.12.25 Полтава 1:2 Рух Львов08.12.25 Полтава 0:3 Эпицентр01.12.25 Динамо Киев 1:2 Полтава21.11.25 Полтава 0:2 ЛНЗ09.11.25 Шахтер Донецк 7:1 Полтава 9
Полная таблица

