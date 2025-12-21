Клуб УПЛ попрощается с двумя лидерами. Известно, где продолжат карьеру
Ростислав Лях и Бабукарр Фаал станут игроками «Карпат»
Украинский защитник Ростислав Лях и гамбийский нападающий Бабукарр Фаал продолжат карьеру в «Карпатах». Об этом сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, оба футболиста «Руха» перейдут в именитый львовский клуб. Также туда может перебраться бразильский хавбек Эдсон.
У «желто-черных» есть предложение в размере около одного миллиона евро из Бельгии, Нидерландов либо Люксембурга.
В текущем сезоне Ростислав Лях провел 17 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился одним забитым мячом и одной голевой передачей. На счету Фаала же 19 матчей, девять голо и один ассист.
Ранее сообщалось о том, что «Рух» рискует потерять капитана.
