  4. Клуб УПЛ попрощается с двумя лидерами. Известно, где продолжат карьеру
Украина. Премьер лига
21 декабря 2025, 11:56 |
Клуб УПЛ попрощается с двумя лидерами. Известно, где продолжат карьеру

Ростислав Лях и Бабукарр Фаал станут игроками «Карпат»

ФК Рух

Украинский защитник Ростислав Лях и гамбийский нападающий Бабукарр Фаал продолжат карьеру в «Карпатах». Об этом сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, оба футболиста «Руха» перейдут в именитый львовский клуб. Также туда может перебраться бразильский хавбек Эдсон.

У «желто-черных» есть предложение в размере около одного миллиона евро из Бельгии, Нидерландов либо Люксембурга.

В текущем сезоне Ростислав Лях провел 17 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился одним забитым мячом и одной голевой передачей. На счету Фаала же 19 матчей, девять голо и один ассист.

Ранее сообщалось о том, что «Рух» рискует потерять капитана.

Даниил Кирияка Источник: ТаТоТаке
