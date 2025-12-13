Полесье – Карпаты. Видео голов и обзор матча (обновляется)

13 декабря проходит матч 16-го тура УПЛ 2025/26 между командами Полесье и Карпаты.

Коллективы играют на стадионе Центральный в Житомире. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

УПЛ 2025/26. 16-й тур, 13 декабря

Полесье – Карпаты – 2:0 (матч продолжается)

Голы: Гайдунчик, 15, Гуцуляк, 27

(новость обновляется)

ГОЛ! 1:0 Гайдучик, 15 мин.

ГОЛ! 2:0 Гуцуляк, 27 мин.