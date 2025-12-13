Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
Украина. Премьер лига
13 декабря 2025, 18:48 | Обновлено 13 декабря 2025, 18:50
Полесье – Карпаты. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 16-го тура УПЛ 2025/26

Полесье – Карпаты. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Полесье

13 декабря проходит матч 16-го тура УПЛ 2025/26 между командами Полесье и Карпаты.

Коллективы играют на стадионе Центральный в Житомире. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

УПЛ 2025/26. 16-й тур, 13 декабря

Полесье – Карпаты – 2:0 (матч продолжается)

Голы: Гайдунчик, 15, Гуцуляк, 27

(новость обновляется)

ГОЛ! 1:0 Гайдучик, 15 мин.

ГОЛ! 2:0 Гуцуляк, 27 мин.

видео голов и обзор Полесье Житомир Карпаты Львов Полесье - Карпаты Украинская Премьер-лига Николай Гайдучик Алексей Гуцуляк чемпионат Украины по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
