Украина. Премьер лига13 декабря 2025, 18:48 | Обновлено 13 декабря 2025, 18:50
136
0
Полесье – Карпаты. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 16-го тура УПЛ 2025/26
13 декабря проходит матч 16-го тура УПЛ 2025/26 между командами Полесье и Карпаты.
Коллективы играют на стадионе Центральный в Житомире. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
УПЛ 2025/26. 16-й тур, 13 декабря
Полесье – Карпаты – 2:0 (матч продолжается)
Голы: Гайдунчик, 15, Гуцуляк, 27
(новость обновляется)
ГОЛ! 1:0 Гайдучик, 15 мин.
ГОЛ! 2:0 Гуцуляк, 27 мин.
