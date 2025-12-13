Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
Украина. Премьер лига
13 декабря 2025, 13:44
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Полесье – Карпаты

Поединок 16-го тура УПЛ начнется 13 декабря в 18:00 по Киеву

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Полесье – Карпаты
Коллаж Sport.ua

13 декабря Полесье проведет домашний матч 16-го тура УПЛ 2025/26 против команды Карпаты Львов.

Встреча между житомирским и львовским коллективами начнется в 18:00 по Киеву на стадионе в Житомире.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром предстоящего поединка будет Александр Афанасьев из Харьква.

В таблице чемпионата Украины Полесье с 27 очками идет на четвертом месте. У Карпат 19 пунктов и девятая позиция.

Видеотрансляция матча проводится на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Полесье Житомир Карпаты Львов Полесье - Карпаты где смотреть Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
