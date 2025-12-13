13 декабря Полесье проведет домашний матч 16-го тура УПЛ 2025/26 против команды Карпаты Львов.

Встреча между житомирским и львовским коллективами начнется в 18:00 по Киеву на стадионе в Житомире.

Главным арбитром предстоящего поединка будет Александр Афанасьев из Харьква.

В таблице чемпионата Украины Полесье с 27 очками идет на четвертом месте. У Карпат 19 пунктов и девятая позиция.

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Полесье – Карпаты

Видеотрансляция матча проводится на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

