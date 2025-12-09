Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «​​​​​​​Есть связь». Алонсо – о потенциальной работе в Ливерпуле
Англия
09 декабря 2025, 16:08 | Обновлено 09 декабря 2025, 16:48
686
0

«​​​​​​​Есть связь». Алонсо – о потенциальной работе в Ливерпуле

Испанец доволен своим пребыванием в «Реале»

09 декабря 2025, 16:08 | Обновлено 09 декабря 2025, 16:48
686
0
«​​​​​​​Есть связь». Алонсо – о потенциальной работе в Ливерпуле
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Испанский тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо прокомментировал потенциальное назначение на пост коуча «Ливерпуля»:

«Есть связь с «Ливерпулем». Я нахожусь там, где хочу быть (прим. – в «Реале»), никогда не знаешь, что будет в будущем».

«Ливерпуль» после 15 туров Английской Премьер-лиги имеет в свое активе 23 очка и располагается на восьмом месте турнирной таблицы. Действующим тренером английского гранда является нидерландский специалист Арне Слот.

Ранее был назван тренер, который заменит Алонсо в «Реале».

По теме:
Два ключевых игровых дня. 6-й тур Лиги чемпионов: расписание и таблица
Гранды стартуют в Кубке Англии. Жребий 1/32 финала. C кем сыграют украинцы?
Реал и Барселона узнали первых соперников в Кубке Испании
Хаби Алонсо Реал Мадрид Ливерпуль назначение тренера Арне Слот
Даниил Кирияка Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Полесье практически завершило первый зимний трансфер. Личный запрос Ротаня
Футбол | 08 декабря 2025, 19:32 1
Полесье практически завершило первый зимний трансфер. Личный запрос Ротаня
Полесье практически завершило первый зимний трансфер. Личный запрос Ротаня

Ростислав Лях близок к трансферу в житомирский клуб

Сафонов второй раз подряд сыграет в стартовом составе ПСЖ. Где Забарный?
Футбол | 09 декабря 2025, 12:31 6
Сафонов второй раз подряд сыграет в стартовом составе ПСЖ. Где Забарный?
Сафонов второй раз подряд сыграет в стартовом составе ПСЖ. Где Забарный?

Шевалье, Хакими, Дембеле находятся в лазарете парижской команды, Эрнандес дисквалифицирован

Барселона – Айнтрахт Франкфурт. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 09.12.2025, 16:22
Барселона – Айнтрахт Франкфурт. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Барселона – Айнтрахт Франкфурт. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Динамо подготовило очередную отставку. Клуб подобрал кандидатов на замену
Футбол | 09.12.2025, 07:11
Динамо подготовило очередную отставку. Клуб подобрал кандидатов на замену
Динамо подготовило очередную отставку. Клуб подобрал кандидатов на замену
Эксперт: «То, что сделал Костюк в Динамо, только бесстрашный так может»
Футбол | 09.12.2025, 08:09
Эксперт: «То, что сделал Костюк в Динамо, только бесстрашный так может»
Эксперт: «То, что сделал Костюк в Динамо, только бесстрашный так может»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Реал опозорился на Сантьяго Бернабеу в матче с Сельтой и отпустил Барселону
Реал опозорился на Сантьяго Бернабеу в матче с Сельтой и отпустил Барселону
07.12.2025, 23:59 4
Футбол
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаления Андриевского и Ротаня
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаления Андриевского и Ротаня
08.12.2025, 10:46 16
Футбол
Не тревога. Сыграли 20 минут. Романов завершил матч Металлист 1925 – Верес
Не тревога. Сыграли 20 минут. Романов завершил матч Металлист 1925 – Верес
07.12.2025, 16:58 66
Футбол
ШЕВЧЕНКО: «Если он не выведет сборную на ЧМ, то уедет из страны надолго»
ШЕВЧЕНКО: «Если он не выведет сборную на ЧМ, то уедет из страны надолго»
08.12.2025, 08:12 13
Футбол
Фиаско для Казахстана. Определены финалисты чемпионата мира 2025 по socca
Фиаско для Казахстана. Определены финалисты чемпионата мира 2025 по socca
07.12.2025, 21:49
Другие виды
Металлисту 1925 могут засчитать техническое поражение. Что случилось?
Металлисту 1925 могут засчитать техническое поражение. Что случилось?
07.12.2025, 16:55 102
Футбол
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины второй матч завершила в овертайме
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины второй матч завершила в овертайме
09.12.2025, 00:10 15
Хоккей
В одни ворота. Сборная Бразилии стала чемпионом мира по футзалу
В одни ворота. Сборная Бразилии стала чемпионом мира по футзалу
08.12.2025, 14:34
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем