«​​​​​​​Есть связь». Алонсо – о потенциальной работе в Ливерпуле

Испанский тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо прокомментировал потенциальное назначение на пост коуча «Ливерпуля»:

«Есть связь с «Ливерпулем». Я нахожусь там, где хочу быть (прим. – в «Реале»), никогда не знаешь, что будет в будущем».

«Ливерпуль» после 15 туров Английской Премьер-лиги имеет в свое активе 23 очка и располагается на восьмом месте турнирной таблицы. Действующим тренером английского гранда является нидерландский специалист Арне Слот.

