13-я попытка. Украинские команды еще не побеждали Фиорентину в еврокубках
В этот раз Динамо попытается победить «фиалок» в Лиге конференций
Украинские команды еще никогда не побеждали итальянскую Фиорентину в еврокубках.
В 12 предыдущих матчах против «фиалок» украинские команды сыграли 4 раза вничью и 8 раз проиграли.
Киевское Динамо попытается прервать эту неудачную серию в 5 туре Лиги конференций.
Матчи украинских команд против Фиорентины в еврокубках
- 1969: КЕЧ, Динамо – Фиорентина – 1:2
- 1969: КЕЧ, Фиорентина – Динамо – 0:0
- 1989: КУ, Фиорентина – Динамо – 1:0
- 1989: КУ, Динамо – Фиорентина – 0:0
- 2001: КУ, Днепр – Фиорентина – 0:0
- 2001: КУ, Фиорентина – Днепр – 2:1
- 2013: ЛЕ, Днепр – Фиорентина – 1:2
- 2013: ЛЕ, Фиорентина – Днепр – 2:1
- 2015: ЛЕ, Динамо – Фиорентина – 1:1
- 2015: ЛЕ, Фиорентина – Динамо – 2:0
- 2025: ЛК, Полесье – Фиорентина – 0:3
- 2025: ЛК, Фиорентина – Полесье – 3:2
- 2025: ЛК, Фиорентина – Динамо
