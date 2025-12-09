13-я попытка. Украинские команды еще не побеждали Фиорентину в еврокубках

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
09 декабря 2025, 11:52 |
В этот раз Динамо попытается победить «фиалок» в Лиге конференций

Украинские команды еще никогда не побеждали итальянскую Фиорентину в еврокубках.

В 12 предыдущих матчах против «фиалок» украинские команды сыграли 4 раза вничью и 8 раз проиграли.

Киевское Динамо попытается прервать эту неудачную серию в 5 туре Лиги конференций.

Матчи украинских команд против Фиорентины в еврокубках

  • 1969: КЕЧ, Динамо – Фиорентина – 1:2
  • 1969: КЕЧ, Фиорентина – Динамо – 0:0
  • 1989: КУ, Фиорентина – Динамо – 1:0
  • 1989: КУ, Динамо – Фиорентина – 0:0
  • 2001: КУ, Днепр – Фиорентина – 0:0
  • 2001: КУ, Фиорентина – Днепр – 2:1
  • 2013: ЛЕ, Днепр – Фиорентина – 1:2
  • 2013: ЛЕ, Фиорентина – Днепр – 2:1
  • 2015: ЛЕ, Динамо – Фиорентина – 1:1
  • 2015: ЛЕ, Фиорентина – Динамо – 2:0
  • 2025: ЛК, Полесье – Фиорентина – 0:3
  • 2025: ЛК, Фиорентина – Полесье – 3:2
  • 2025: ЛК, Фиорентина – Динамо
Лига конференций Фиорентина Динамо Киев Днепр Полесье Житомир
