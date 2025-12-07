Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Форвард Сельты шокировал Сантьяго Бернабеу, забив Реалу гол пяткой
Испания
07 декабря 2025, 23:31 | Обновлено 07 декабря 2025, 23:44
Виллиот Сведберг поразил ворота Тибо Куртуа на 53-й, эффектно замкнув прострел Сарагосы

Getty Images/Global Images Ukraine

21-летний шведский форвард Сельты Виллиот Сведберг вывел свою команду вперед в матче 15-го тура Ла Лиги 2025/26 против мадридского Реала.

Сведберг сделал счет 1:0 на 53-й минуте поединка, который проходит на стадионе Сантьяго Бернабеу в столице Испании.

Виллиот эффектно замкнул прострел Бриана Сарагоса, поразив ворота Тибо Куртуа пяткой.

Для Сведберга этот гол стал первым в текущем сезоне чемпионата Испании.

Виллиот Сведберг Сельта Реал Мадрид Реал - Сельта Ла Лига чемпионат Испании по футболу видео голов и обзор Тибо Куртуа
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
