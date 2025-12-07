21-летний шведский форвард Сельты Виллиот Сведберг вывел свою команду вперед в матче 15-го тура Ла Лиги 2025/26 против мадридского Реала.

Сведберг сделал счет 1:0 на 53-й минуте поединка, который проходит на стадионе Сантьяго Бернабеу в столице Испании.

Виллиот эффектно замкнул прострел Бриана Сарагоса, поразив ворота Тибо Куртуа пяткой.

Для Сведберга этот гол стал первым в текущем сезоне чемпионата Испании.

❗️ ВИДЕО. Форвард Сельты шокировал Сантьяго Бернабеу, забив Реалу гол пяткой