ВИДЕО. Форвард Сельты шокировал Сантьяго Бернабеу, забив Реалу гол пяткой
Виллиот Сведберг поразил ворота Тибо Куртуа на 53-й, эффектно замкнув прострел Сарагосы
21-летний шведский форвард Сельты Виллиот Сведберг вывел свою команду вперед в матче 15-го тура Ла Лиги 2025/26 против мадридского Реала.
Сведберг сделал счет 1:0 на 53-й минуте поединка, который проходит на стадионе Сантьяго Бернабеу в столице Испании.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Виллиот эффектно замкнул прострел Бриана Сарагоса, поразив ворота Тибо Куртуа пяткой.
Для Сведберга этот гол стал первым в текущем сезоне чемпионата Испании.
❗️ ВИДЕО. Форвард Сельты шокировал Сантьяго Бернабеу, забив Реалу гол пяткой
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите видеообзор матча 15-го тура УПЛ
Лидером после первого круга турнира неожиданно стал черкасский ЛНЗ