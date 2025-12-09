Фиорентина выступила со словами соболезнования перед матчем с Динамо

«Фиорентина» перед матчем с «Динамо» выступила с официальным заявлением после волны критики и угроз, обрушившихся на команду из-за падения на последнее место Серии A. В клубе резко отреагировали на давление фанатов и поддержали своих футболистов.

«Фиорентина выражает полную солидарность и глубочайшие соболезнования игрокам и их семьям, которые в течение нескольких часов после поражения в Реджо-Эмилии стали жертвами неприемлемых и позорных угроз.

Подобное поведение – за пределами футбола. Мы уже связались с игроками и компетентными органами, чтобы обеспечить их защиту», – говорится в обращении «фиалок».

Следующий матч «Фиалки» проведут в Лиге конференций против «Динамо».