Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
07 декабря 2025, 13:31
В УАФ выступили с заявлением после смерти коуча клуба УПЛ

Ушел из жизни Владимир Сысенко

В УАФ выступили с заявлением после смерти коуча клуба УПЛ
СК Полтава. Владимир Сысенко

В УАФ отреагировали на новость о смерти главного тренера дебютанта Украинской Премьер-лиги СК Полтава Владимира Сысенко.

«Ушел из жизни Владимир Сысенко...

Тяжелую потерю понесло футбольное сообщество Полтавы: 7 декабря ушел из жизни специалист, без которого невозможно представить историю СК «Полтава», — один из соучредителей клуба, его идейный вдохновитель и многолетний главный тренер Владимир Сисенко.

Для Владимира Анатольевича футбол стал делом всей жизни. Футболистом он защищал цвета клубов бывшего СССР и стран постсоветского пространства, оставил весомый след в составе «Памира» из Душанбе. Впоследствии вернулся в Украину, где выступал за полтавскую Ворсклу.

После завершения игровой карьеры он тренировал детей, вкладывая в них не только футбольные знания, но и любовь к игре. В 2011 году стал одним из основателей СК Полтава, который под его руководством прошел путь от любительского коллектива до участника Премьер-лиги.

Владимир Сысенко формировал футбольную среду Полтавщины, воспитывал поколения игроков и закладывал принципы профессионального отношения к делу. Благодаря его характеру, дисциплине и вере в своих подопечных СК «Полтава» получил прочную основу для развития. Для футболистов он был настоящим наставником — требовательным в работе и по-отечески заботливым в человеческих отношениях.

Имя Владимира Сысенко навсегда останется в истории полтавского и украинского футбола. Украинская Премьер-Лига выражает искренние соболезнования семье и близким Владимира Анатольевича», – говорится в сообщении.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги СК Полтава занимает последнюю строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 9 турнирных баллов после 14 сыгранных матчей.

