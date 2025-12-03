В Кудровке рассказали о планах на зиму по изменению состава
Роман Солодаренко анонсировал изменения
Президент «Кудровки» Роман Солодаренко рассказал о планах по усилению команды в зимнее трансферное окно:
«В одном из интервью я уже говорил, что мы давно начали работу по доукомплектованию команды. Чтобы двигаться вперед, оставаться в Премьер-лиге и показывать результат, нужно качественное усиление. В межсезонье точно будут изменения: есть группа футболистов, которые нас покинут, и, конечно, будут те, кто пройдет просмотр и, надеюсь, усилит «Кудровку».
В этом году нам осталось сыграть два тура, но мы уже находимся в активной фазе поиска. Все прекрасно понимают, что межсезонье – это отпуск только для футболистов, тогда как для менеджмента клуба это самый горячий период, когда нужно активно и главное – качественно поработать, чтобы укрепить команду».
После 14 сыгранных туров «Кудровка» занимает 12-е место в турнирной таблице, имея в активе 14 очков, что на одно больше, чем у «Руха», который находится в зоне переходных матчей.
Ранее Роман Солодаренко поддержал команду и тренерский штаб на фоне ряда неудач и похвалил за игру в матче против ЛНЗ (0:1).
