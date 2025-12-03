Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. В Кудровке рассказали о планах на зиму по изменению состава
Украина. Премьер лига
03 декабря 2025, 18:24
В Кудровке рассказали о планах на зиму по изменению состава

Роман Солодаренко анонсировал изменения

В Кудровке рассказали о планах на зиму по изменению состава
ФК Кудровка

Президент «Кудровки» Роман Солодаренко рассказал о планах по усилению команды в зимнее трансферное окно:

«В одном из интервью я уже говорил, что мы давно начали работу по доукомплектованию команды. Чтобы двигаться вперед, оставаться в Премьер-лиге и показывать результат, нужно качественное усиление. В межсезонье точно будут изменения: есть группа футболистов, которые нас покинут, и, конечно, будут те, кто пройдет просмотр и, надеюсь, усилит «Кудровку».

В этом году нам осталось сыграть два тура, но мы уже находимся в активной фазе поиска. Все прекрасно понимают, что межсезонье – это отпуск только для футболистов, тогда как для менеджмента клуба это самый горячий период, когда нужно активно и главное – качественно поработать, чтобы укрепить команду».

После 14 сыгранных туров «Кудровка» занимает 12-е место в турнирной таблице, имея в активе 14 очков, что на одно больше, чем у «Руха», который находится в зоне переходных матчей.

Ранее Роман Солодаренко поддержал команду и тренерский штаб на фоне ряда неудач и похвалил за игру в матче против ЛНЗ (0:1).

Кудровка Роман Солодаренко Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Чирко Источник: ФК Кудровка
