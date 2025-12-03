В Кудровке рассказали о планах на зиму по изменению состава

Президент «Кудровки» Роман Солодаренко рассказал о планах по усилению команды в зимнее трансферное окно:

«В одном из интервью я уже говорил, что мы давно начали работу по доукомплектованию команды. Чтобы двигаться вперед, оставаться в Премьер-лиге и показывать результат, нужно качественное усиление. В межсезонье точно будут изменения: есть группа футболистов, которые нас покинут, и, конечно, будут те, кто пройдет просмотр и, надеюсь, усилит «Кудровку».

В этом году нам осталось сыграть два тура, но мы уже находимся в активной фазе поиска. Все прекрасно понимают, что межсезонье – это отпуск только для футболистов, тогда как для менеджмента клуба это самый горячий период, когда нужно активно и главное – качественно поработать, чтобы укрепить команду».