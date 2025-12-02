Англия02 декабря 2025, 20:43 |
34
0
Фулхэм проиграл Ман Сити последние 15 матчей в АПЛ. Смогут прервать серию?
Ни одна другая команда АПЛ не проигрывала одному сопернику такое количество матчей подряд
02 декабря 2025, 20:43 |
34
0
«Фулхэм» держит антирекорд АПЛ по количеству поражений подряд в чемпионате от одной команды.
Начиная с февраля 2012 года, «коттеджеры» проиграли все 15 матчей против «Манчестер Сити».
Ни одна другая команда АПЛ не имела такой длинной подобной серии неудач.
Сегодня в рамках 14-го тура «Фулхэм» на своем поле попытается прервать эту ужасную серию.
Самые длинные победные серии против конкретной команды в АПЛ
- 15 – «Манчестер Сити» против «Фулхэма» (с февраля 2012 года)
- 14 – Манчестер Сити против Борнмута (октябрь 2015 – февраль 2024)
- 13 – Челси против Кристал Пэлас (март 2018 – февраль 2024)
- 13 – Манчестер Сити против Вест Бромвич Альбион (апрель 2012 – январь 2018)
- 13 – Манчестер Юнайтед против Вигана (декабрь 2005 – декабрь 2011)
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 02 декабря 2025, 14:18 11
В этом списке имена, от которых голова может пойти кругом…
Футбол | 02 декабря 2025, 06:23 31
Динамо уступило Полтаве, а Шахтер с трудом спас игру с Кривбассом
Футбол | 02.12.2025, 14:51
Футбол | 02.12.2025, 10:25
Футбол | 02.12.2025, 21:01
Комментарии 0
Популярные новости
01.12.2025, 05:42
01.12.2025, 18:38 7
01.12.2025, 08:40 27
01.12.2025, 07:44 6
02.12.2025, 09:14 18
02.12.2025, 02:22 1
30.11.2025, 19:42 20
01.12.2025, 20:01 134