Англия
02 декабря 2025, 20:43 |
Фулхэм проиграл Ман Сити последние 15 матчей в АПЛ. Смогут прервать серию?

Ни одна другая команда АПЛ не проигрывала одному сопернику такое количество матчей подряд

02 декабря 2025, 20:43 |
Фулхэм проиграл Ман Сити последние 15 матчей в АПЛ. Смогут прервать серию?
«Фулхэм» держит антирекорд АПЛ по количеству поражений подряд в чемпионате от одной команды.

Начиная с февраля 2012 года, «коттеджеры» проиграли все 15 матчей против «Манчестер Сити».

Ни одна другая команда АПЛ не имела такой длинной подобной серии неудач.

Сегодня в рамках 14-го тура «Фулхэм» на своем поле попытается прервать эту ужасную серию.

Самые длинные победные серии против конкретной команды в АПЛ

  • 15 – «Манчестер Сити» против «Фулхэма» (с февраля 2012 года)
  • 14 – Манчестер Сити против Борнмута (октябрь 2015 – февраль 2024)
  • 13 – Челси против Кристал Пэлас (март 2018 – февраль 2024)
  • 13 – Манчестер Сити против Вест Бромвич Альбион (апрель 2012 – январь 2018)
  • 13 – Манчестер Юнайтед против Вигана (декабрь 2005 – декабрь 2011)
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
