Фулхэм проиграл Ман Сити последние 15 матчей в АПЛ. Смогут прервать серию?

«Фулхэм» держит антирекорд АПЛ по количеству поражений подряд в чемпионате от одной команды.

Начиная с февраля 2012 года, «коттеджеры» проиграли все 15 матчей против «Манчестер Сити».

Ни одна другая команда АПЛ не имела такой длинной подобной серии неудач.

Сегодня в рамках 14-го тура «Фулхэм» на своем поле попытается прервать эту ужасную серию.

Самые длинные победные серии против конкретной команды в АПЛ