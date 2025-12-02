Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Йожеф САБО: «Это бесхребетные существа, а не футболисты»
02 декабря 2025, 06:50
Йожеф САБО: «Это бесхребетные существа, а не футболисты»

Бывший наставник «Динамо» раскритиковал футболистов клуба за поражение от «Полтавы»

Йожеф САБО: «Это бесхребетные существа, а не футболисты»
ФК Динамо. Йожеф Сабо

Бывший наставник «Динамо» Йожеф Сабо раскритиковал игроков киевского клуба за сенсационное поражение от «Полтавы» (1:2).

«Какие-то бесхребетные существа, а не футболисты. Не устаю повторять крылатое выражение – «рожденные ползать, летать не способны» – вот это про нынешних динамовцев», – сказал Йожеф Сабо.

В понедельник, 1 декабря 2025 года, состоялся матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги между киевским «Динамо» и «Полтавой». Игра прошла на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Динамо Киев Полтава Йожеф Сабо чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Игорь Костюк Динамо - Полтава
Дмитрий Олийченко Источник: Спорт-Экспресс Украина
kv60shabelsky
Так их, ежик. Понось их дальше, может играть лучше будут))
