«Он сыграл невероятно». Звезда Реала выделил Лунина в матче с Олимпиакосом

Полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени отметил игру своего украинского одноклубника Андрея Лунина в матче Лиги чемпионов с «Олимпиакосом» (4:3).

«Мбаппе и Винисиус сыграли невероятно. Мы знаем, что с этими двумя игроками на таком уровне нам будет легче выигрывать матчи. Но есть также много других игроков, которые провели невероятный матч - такие как Вальверде, Камавинга и Лунин.

Как я уже говорил, мы должны продолжать двигаться в том же духе. Мне очень понравилась энергия команды с самого начала. Мы пропустили три гола, но боролись до конца и взяли три очка», - сказал Тчуамени клубному телеканалу «Реала».

Сообщалось, что Лунин отреагировал на победу над «Олимпиакосом» в Лиге чемпионов.