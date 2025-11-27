Футбольная федерация Турции подтверждает продолжение приема ставок

Президент Федерации футбола Турции (TFF) Ибрагим Хаджиосманоглу заявил, что ставки на турецкий футбол продолжат приниматься, несмотря на недавний скандал, в ходе которого были задержаны сотни арбитров за нелегальные ставки.

На пресс-конференции в Риве он подчеркнул, что клубы должны навести порядок внутри себя, иначе им придется столкнуться с последствиями расследований.

Хаджиосманоглу отметил, что TFF начала чистку с судей и продолжает ее среди игроков и сотрудников клубов. По его словам, федерация получила данные от Министерства молодежи и спорта, и весь процесс официальный и прозрачный. Он подчеркнул, что утечки исключены, а вся информация передается юридической коллегии и при необходимости – в прокуратуру.

Президент TFF подчеркнул, что цель федерации это создать «чистый турецкий футбол», в котором решения принимаются честно и заслуживают доверия болельщиков.

