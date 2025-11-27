Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
Где смотреть матч Украинской Премьер-лиги Оболонь – Колос

Поединок 14-го тура Украинской Премьер-лиги состоится 28 ноября в 18:00 по Киеву

ФК Колос

28 ноября в рамках 14-го тура чемпионата Украины состоится матч между киевской «Оболонью» и «Колосом».

Команды встретятся на стадионе «Оболонь Арена» в столице Украины. Начало поединка запланировано на 18:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После 13 туров «Колос» в своем активе имеет 22 очка и располагается на четвертом месте турнирной таблицы. «Оболонь» с 16 очками идет 13-й.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Колос Ковалевка
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
