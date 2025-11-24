ФОТО. Мудрик снова поразил всех новым образом. Его поймал фанат

В сети интернет появилась новая фотография с украинским вингером лондонского «Челси» Михаилом Мудриком.

Один из болельщиков встретил 24-летнего футболиста с футбольным мячом на улице и сделал с ним селфи.

На фотографии видно, что Михаил продолжает отращивать бороду и волосы. Интересно, что раньше Мудрик был блондином, но сейчас, похоже, перекрасился в черный цвет.

Ранее Михаил Мудрик засветился на съемках документального фильма о донецком «Шахтере».

