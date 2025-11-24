ФОТО. Мудрик снова поразил всех новым образом. Его поймал фанат
Михаил продолжает отращивать бороду
В сети интернет появилась новая фотография с украинским вингером лондонского «Челси» Михаилом Мудриком.
Один из болельщиков встретил 24-летнего футболиста с футбольным мячом на улице и сделал с ним селфи.
На фотографии видно, что Михаил продолжает отращивать бороду и волосы. Интересно, что раньше Мудрик был блондином, но сейчас, похоже, перекрасился в черный цвет.
Ранее Михаил Мудрик засветился на съемках документального фильма о донецком «Шахтере».
saw mudryk today pic.twitter.com/oyqNYPcAYa— denis (@cfcdenisft) November 24, 2025
