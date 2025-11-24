Шахтер стал автором одного из самых крупных разгромов хозяев

«Шахтер», обыграв на выезде «Оболонь» со счетом 6:0, стал автором одного из самых крупных разгромов хозяев в истории чемпионатов Украины. С большим преимуществом горняки побеждали на чужих полях только тернопольскую «Ниву» в июне 2001 года и «Металлист 1925» в марте 2023-го. А «Динамо» – «Кривбасс» в сентябре 2001-го и «старую» «Оболонь» в ноябре 2004-го.

К слову, поражение от «Шахтера» стало самым крупным для «новой» «Оболони» в элитном дивизионе. Ранее с разницей более четырех мячей «пивовары» никому не уступали.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые крупные гостевые победы в истории чемпионатов Украины