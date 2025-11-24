Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер стал автором одного из самых крупных разгромов хозяев
Украина. Премьер лига
24 ноября 2025, 11:57 | Обновлено 24 ноября 2025, 12:06
141
0

Шахтер стал автором одного из самых крупных разгромов хозяев

«Оболонь» потерпела самое крупное поражение в элитном дивизионе

24 ноября 2025, 11:57 | Обновлено 24 ноября 2025, 12:06
141
0
Шахтер стал автором одного из самых крупных разгромов хозяев
ФК Шахтер

«Шахтер», обыграв на выезде «Оболонь» со счетом 6:0, стал автором одного из самых крупных разгромов хозяев в истории чемпионатов Украины. С большим преимуществом горняки побеждали на чужих полях только тернопольскую «Ниву» в июне 2001 года и «Металлист 1925» в марте 2023-го. А «Динамо» – «Кривбасс» в сентябре 2001-го и «старую» «Оболонь» в ноябре 2004-го.

К слову, поражение от «Шахтера» стало самым крупным для «новой» «Оболони» в элитном дивизионе. Ранее с разницей более четырех мячей «пивовары» никому не уступали.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые крупные гостевые победы в истории чемпионатов Украины

Дата

Клуб

Тренер

Соперник

Счет

15.06.2001

Шахтер

Виктор ПРОКОПЕНКО

Нива Т

7:0

22.09.2001

Динамо

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

Кривбасс

7:0

11.11.2004

Динамо

Йожеф САБО

Оболонь (1992)

7:0

05.03.2023

Шахтер

Игор ЙОВИЧЕВИЧ

Металлист 1925

7:0

30.10.2015

Шахтер

Мирча ЛУЧЕСКУ

Заря

7:1

07.06.2002

Динамо

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО

Металлург М

6:0

30.04.2006

Днепр

Олег ПРОТАСОВ

Металлист

6:0

10.05.2015

Динамо

Сергей РЕБРОВ

Металлург Д

6:0

17.07.2015

Заря

Юрий ВЕРНИДУБ

Металлург З

6:0

17.10.2015

Днепр

Мирон МАРКЕВИЧ

Сталь Дз

6:0

04.12.2015

Динамо

Сергей РЕБРОВ

Металлург З

6:0

22.11.2025

Шахтер

Арда ТУРАН

Оболонь (2013)

6:0
По теме:
РУНИЧ: «В матче с Кудровкой нас наконец-то прорвало»
КВАСНИЦА: «В таком же стиле раньше я забивал Черноморцу»
Бакари КОНАТЕ: «Такое может произойти с любой командой»
цифры и факты Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Аналитики видят Динамо в Q1 Лиги Европы. Прогнозный посев еврокубков
Футбол | 24 ноября 2025, 09:47 11
Аналитики видят Динамо в Q1 Лиги Европы. Прогнозный посев еврокубков
Аналитики видят Динамо в Q1 Лиги Европы. Прогнозный посев еврокубков

По прогнозам, Шахтер и Динамо снова окажутся в основе Лиги конференций

«Спасибо за годы в клубе». В Динамо выступили с заявлением к тренеру
Футбол | 24 ноября 2025, 08:41 2
«Спасибо за годы в клубе». В Динамо выступили с заявлением к тренеру
«Спасибо за годы в клубе». В Динамо выступили с заявлением к тренеру

Сергей Рыбалка завершил карьеру футболиста и начал тренерскую

Динамо выступило с официальным обращением к Игорю Суркису
Футбол | 24.11.2025, 05:32
Динамо выступило с официальным обращением к Игорю Суркису
Динамо выступило с официальным обращением к Игорю Суркису
Коуч Тоттенхэма: «Какой бы неприятной ни была правда, они на 6 лет впереди»
Футбол | 24.11.2025, 11:43
Коуч Тоттенхэма: «Какой бы неприятной ни была правда, они на 6 лет впереди»
Коуч Тоттенхэма: «Какой бы неприятной ни была правда, они на 6 лет впереди»
Для Динамо нашли нового главного тренера, который заменит Шовковского
Футбол | 24.11.2025, 07:02
Для Динамо нашли нового главного тренера, который заменит Шовковского
Для Динамо нашли нового главного тренера, который заменит Шовковского
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Снова пьедестал. Украинский биатлонист финишировал вторым в Швейцарии
Снова пьедестал. Украинский биатлонист финишировал вторым в Швейцарии
23.11.2025, 16:47 1
Биатлон
ФОТО. Симпсоны предсказали финал чемпионата мира-2026 и победителя
ФОТО. Симпсоны предсказали финал чемпионата мира-2026 и победителя
23.11.2025, 03:52
Футбол
Динамо в случае отставки Шовковского укажет на дверь еще одной легенде
Динамо в случае отставки Шовковского укажет на дверь еще одной легенде
23.11.2025, 09:11 8
Футбол
Динамо приняло решение по Шовковскому после позорного поражения от Колоса
Динамо приняло решение по Шовковскому после позорного поражения от Колоса
23.11.2025, 07:11 58
Футбол
ВИДЕО. Ванат забил за Жирону в Ла Лиге. Сколько голов у украинца в Испании?
ВИДЕО. Ванат забил за Жирону в Ла Лиге. Сколько голов у украинца в Испании?
23.11.2025, 17:44 22
Футбол
Колос – Динамо Киев – 2:1. «Подарок» Суркису. Видео голов и обзор матча
Колос – Динамо Киев – 2:1. «Подарок» Суркису. Видео голов и обзор матча
22.11.2025, 17:54 3
Футбол
Украинец Аонишики Арата выиграл Кубок императора
Украинец Аонишики Арата выиграл Кубок императора
23.11.2025, 11:35 42
Другие виды
Владимир КЛИЧКО: «Это просто капитуляция. Возвращайся домой»
Владимир КЛИЧКО: «Это просто капитуляция. Возвращайся домой»
24.11.2025, 06:15 23
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем