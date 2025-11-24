Шахтер стал автором одного из самых крупных разгромов хозяев
«Оболонь» потерпела самое крупное поражение в элитном дивизионе
«Шахтер», обыграв на выезде «Оболонь» со счетом 6:0, стал автором одного из самых крупных разгромов хозяев в истории чемпионатов Украины. С большим преимуществом горняки побеждали на чужих полях только тернопольскую «Ниву» в июне 2001 года и «Металлист 1925» в марте 2023-го. А «Динамо» – «Кривбасс» в сентябре 2001-го и «старую» «Оболонь» в ноябре 2004-го.
К слову, поражение от «Шахтера» стало самым крупным для «новой» «Оболони» в элитном дивизионе. Ранее с разницей более четырех мячей «пивовары» никому не уступали.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые крупные гостевые победы в истории чемпионатов Украины
|
Дата
|
Клуб
|
Тренер
|
Соперник
|
Счет
|
15.06.2001
|
Шахтер
|
Виктор ПРОКОПЕНКО
|
Нива Т
|
7:0
|
22.09.2001
|
Динамо
|
Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
|
Кривбасс
|
7:0
|
11.11.2004
|
Динамо
|
Йожеф САБО
|
Оболонь (1992)
|
7:0
|
05.03.2023
|
Шахтер
|
Игор ЙОВИЧЕВИЧ
|
Металлист 1925
|
7:0
|
30.10.2015
|
Шахтер
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Заря
|
7:1
|
07.06.2002
|
Динамо
|
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО
|
Металлург М
|
6:0
|
30.04.2006
|
Днепр
|
Олег ПРОТАСОВ
|
Металлист
|
6:0
|
10.05.2015
|
Динамо
|
Сергей РЕБРОВ
|
Металлург Д
|
6:0
|
17.07.2015
|
Заря
|
Юрий ВЕРНИДУБ
|
Металлург З
|
6:0
|
17.10.2015
|
Днепр
|
Мирон МАРКЕВИЧ
|
Сталь Дз
|
6:0
|
04.12.2015
|
Динамо
|
Сергей РЕБРОВ
|
Металлург З
|
6:0
|
22.11.2025
|
Шахтер
|
Арда ТУРАН
|
Оболонь (2013)
|
6:0
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
По прогнозам, Шахтер и Динамо снова окажутся в основе Лиги конференций
Сергей Рыбалка завершил карьеру футболиста и начал тренерскую