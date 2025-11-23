Шахтер одержал 90-ю крупную победу в гостях
Больше разгромов хозяевам нанесло только «Динамо»
В матче с «Оболонью» (6:0) «Шахтер» отпраздновал 90-ю крупную победу в чемпионатах Украины на чужих полях. Больше разгромов хозяевам нанесло только «Динамо» – 96. С разницей в три и более мяча горняки выигрывали на выезде у 30 клубов элитного дивизиона. Чаще других у «Зари» – 9 раз, запорожского «Металлурга», «Черноморца» – по 8 и «Ворсклы» – 6. Львиную долю побед оранжево-черные одержали под руководством Мирчи Луческу – 32, Паулу Фонсеки и Валерия Яремченко – по 13.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные крупные гостевые победы Шахтера в чемпионатах Украины
|
КП
|
Дата
|
Тренер Шахтера
|
Соперник
|
Счет
|
1-я
|
08.04.1992
|
Валерий ЯРЕМЧЕНКО
|
Темп
|
4:0
|
10-я
|
16.09.1998
|
Валерий ЯРЕМЧЕНКО
|
Нива Т
|
3:0
|
20-я
|
15.06.2001
|
Виктор ПРОКОПЕНКО
|
Нива Т
|
7:0
|
30-я
|
18.11.2006
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Металлург З
|
3:0
|
40-я
|
06.08.2012
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Волынь
|
4:0
|
50-я
|
09.05.2015
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Говерла
|
7:3
|
60-я
|
18.07.2017
|
Паулу ФОНСЕКА
|
Ворскла
|
3:0
|
70-я
|
02.11.2019
|
Луиш КАШТРУ
|
Карпаты
|
3:0
|
80-я
|
24.05.2023
|
Игор ЙОВИЧЕВИЧ
|
Заря
|
3:0
|
90-я
|
22.11.2025
|
Арда ТУРАН
|
Оболонь
|
6:0
