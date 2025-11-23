Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
23 ноября 2025, 23:41 | Обновлено 23 ноября 2025, 23:49
Шахтер одержал 90-ю крупную победу в гостях

Больше разгромов хозяевам нанесло только «Динамо»

ФК Шахтер

В матче с «Оболонью» (6:0) «Шахтер» отпраздновал 90-ю крупную победу в чемпионатах Украины на чужих полях. Больше разгромов хозяевам нанесло только «Динамо» – 96. С разницей в три и более мяча горняки выигрывали на выезде у 30 клубов элитного дивизиона. Чаще других у «Зари» – 9 раз, запорожского «Металлурга», «Черноморца» – по 8 и «Ворсклы» – 6. Львиную долю побед оранжево-черные одержали под руководством Мирчи Луческу – 32, Паулу Фонсеки и Валерия Яремченко – по 13.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные крупные гостевые победы Шахтера в чемпионатах Украины

КП

Дата

Тренер Шахтера

Соперник

Счет

1-я

08.04.1992

Валерий ЯРЕМЧЕНКО

Темп

4:0

10-я

16.09.1998

Валерий ЯРЕМЧЕНКО

Нива Т

3:0

20-я

15.06.2001

Виктор ПРОКОПЕНКО

Нива Т

7:0

30-я

18.11.2006

Мирча ЛУЧЕСКУ

Металлург З

3:0

40-я

06.08.2012

Мирча ЛУЧЕСКУ

Волынь

4:0

50-я

09.05.2015

Мирча ЛУЧЕСКУ

Говерла

7:3

60-я

18.07.2017

Паулу ФОНСЕКА

Ворскла

3:0

70-я

02.11.2019

Луиш КАШТРУ

Карпаты

3:0

80-я

24.05.2023

Игор ЙОВИЧЕВИЧ

Заря

3:0

90-я

22.11.2025

Арда ТУРАН

Оболонь

6:0
цифры и факты Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
