Шахтер одержал 90-ю крупную победу в гостях

В матче с «Оболонью» (6:0) «Шахтер» отпраздновал 90-ю крупную победу в чемпионатах Украины на чужих полях. Больше разгромов хозяевам нанесло только «Динамо» – 96. С разницей в три и более мяча горняки выигрывали на выезде у 30 клубов элитного дивизиона. Чаще других у «Зари» – 9 раз, запорожского «Металлурга», «Черноморца» – по 8 и «Ворсклы» – 6. Львиную долю побед оранжево-черные одержали под руководством Мирчи Луческу – 32, Паулу Фонсеки и Валерия Яремченко – по 13.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные крупные гостевые победы Шахтера в чемпионатах Украины