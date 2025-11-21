СК Полтава в номинально домашнем матче сыграет против черкасского ЛНЗ. Игра пройдет в рамках 13-го тура Украинской Премьер-лиги.

Полтавцы будут принимать соперника в Кропивницком на стадионе «Зирка». Игру обслужит украинская бригада арбитров во главе с Артемом Михайлюком.

Матч СК Полтава – ЛНЗ запланирован на пятницу, 21 ноября. Стартовый свисток раздастся в 15:30 по киевскому времени.

В нынешнем сезоне черкасский ЛНЗ занимает второе место турнирной таблицы Премьер-лиги, имея в своем активе 23 зачетных пункта после 12 сыгранных матчей. СК Полтава находится на дне турнирной таблицы с 6 пунктами.

Полтава – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция