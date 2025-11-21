Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
21 ноября 2025, 03:36 |
Президенту Наполи грозит суд за трансфер Осимхена

Де Лаурентису предъявлены обвинения в фальсификации документации

Президенту Наполи грозит суд за трансфер Осимхена
Getty Images/Global Images Ukraine. Аурелио Де Лаурентис

Римский суд выдвинул обвинения президенту футбольного клуба «Наполи» Аурелио Де Лаурентису в связи с фальсификацией финансовой отчетности за три отчетных периода: 2019, 2020 и 2021 годы.

Обвинения также касаются непосредственно клуба и его генерального директора Андреа Кьявелли. Основой судебного разбирательства являются подозрения в фиктивном завышении капитала, возникшем в результате двух громких трансферов: приобретения защитника Костаса Маноласа у «Ромы» в 2019 году и покупки нападающего Виктора Осимхена у «Лилля» в 2020 году.

Адвокаты Гаэтано Скализе, Фабио Фульджери и Лоренцо Контрада, защищающие интересы Де Лаурентиса, выразили свое возмущение.

«Мы абсолютно поражены этим решением судьи. Оно в очередной раз подтверждает, что пока не будет действительно беспристрастного судьи, предварительное слушание превращается в бессмысленный процесс.

Все основания для оправдания наших подзащитных имелись, поскольку прокуратура, точнее Финансовая гвардия, некорректно применила даже базовые принципы бухгалтерского учета», – заявили они.

Рассмотрение дела по существу начнется 2 декабря 2026 года.

Наполи Аурелио Де Лаурентис Виктор Осимхен Костас Манолас суд Серия A трансферы трансферы Серии A
Михаил Олексиенко Источник: Corriere dello Sport
