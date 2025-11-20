Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
20 ноября 2025, 21:37 |
Райя, 6 преследователей. Сможет ли испанец удержать лидерство по клиншитам?

Помешать ему в этом могут игроки Тоттенхэма в этот уик-энд

Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Райя

Голкипер Арсенала Давид Райя лидирует среди вратарей топ-5 европейских лиг по количеству матчей без пропущенных мячей в сезоне 2025/26 (национальные чемпионаты).

В активе испанца 7 «сухих» поединков: против МЮ, Лидса, Ноттингема, Вест Хэма, Фулхэма, Кристал Пэлас и Бернли.

Сразу 6 голкиперов имеют в своем активе по 6 матчей без пропущенных мячей, поэтому, в случае, если в матче 12-го тура АПЛ Тоттенхэм Хотспур в лондонском дерби сможет пробить Давида Раю, есть большая вероятность того, что испанец перестанет быть единоличным лидером.

Вратари топ-5 европейских лиг с наибольшим количеством матчей без пропущенных мячей в сезоне 2025/26 (только национальные чемпионаты):

  • 7 – Давид Райя (Арсенал)
  • 6 – Луис Жуниор (Вильярреал)
  • 6 – Грегор Кобель (Боруссия Дортмунд)
  • 6 – Иван Проведель (Лацио)
  • 6 – Миле Свилар (Рома)
  • 6 – Тибо Куртуа (Реал)
  • 6 – Лукас Шевалье (ПСЖ)
  • 5 – Мануэль Нойер (Бавария)
  • 5 – Роберт Санчес (Челси)
  • 5 – Ник Поуп (Ньюкасл Юнайтед)
Ньюкасл – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ливерпуль – Ноттингем Форест. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Бернли – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
