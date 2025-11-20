Райя, 6 преследователей. Сможет ли испанец удержать лидерство по клиншитам?

Голкипер Арсенала Давид Райя лидирует среди вратарей топ-5 европейских лиг по количеству матчей без пропущенных мячей в сезоне 2025/26 (национальные чемпионаты).

В активе испанца 7 «сухих» поединков: против МЮ, Лидса, Ноттингема, Вест Хэма, Фулхэма, Кристал Пэлас и Бернли.

Сразу 6 голкиперов имеют в своем активе по 6 матчей без пропущенных мячей, поэтому, в случае, если в матче 12-го тура АПЛ Тоттенхэм Хотспур в лондонском дерби сможет пробить Давида Раю, есть большая вероятность того, что испанец перестанет быть единоличным лидером.

Вратари топ-5 европейских лиг с наибольшим количеством матчей без пропущенных мячей в сезоне 2025/26 (только национальные чемпионаты):

7 – Давид Райя (Арсенал)

6 – Луис Жуниор (Вильярреал)

6 – Грегор Кобель (Боруссия Дортмунд)

6 – Иван Проведель (Лацио)

6 – Миле Свилар (Рома)

6 – Тибо Куртуа (Реал)

6 – Лукас Шевалье (ПСЖ)

5 – Мануэль Нойер (Бавария)

5 – Роберт Санчес (Челси)

5 – Ник Поуп (Ньюкасл Юнайтед)