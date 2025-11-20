Райя, 6 преследователей. Сможет ли испанец удержать лидерство по клиншитам?
Помешать ему в этом могут игроки Тоттенхэма в этот уик-энд
Голкипер Арсенала Давид Райя лидирует среди вратарей топ-5 европейских лиг по количеству матчей без пропущенных мячей в сезоне 2025/26 (национальные чемпионаты).
В активе испанца 7 «сухих» поединков: против МЮ, Лидса, Ноттингема, Вест Хэма, Фулхэма, Кристал Пэлас и Бернли.
Сразу 6 голкиперов имеют в своем активе по 6 матчей без пропущенных мячей, поэтому, в случае, если в матче 12-го тура АПЛ Тоттенхэм Хотспур в лондонском дерби сможет пробить Давида Раю, есть большая вероятность того, что испанец перестанет быть единоличным лидером.
Вратари топ-5 европейских лиг с наибольшим количеством матчей без пропущенных мячей в сезоне 2025/26 (только национальные чемпионаты):
- 7 – Давид Райя (Арсенал)
- 6 – Луис Жуниор (Вильярреал)
- 6 – Грегор Кобель (Боруссия Дортмунд)
- 6 – Иван Проведель (Лацио)
- 6 – Миле Свилар (Рома)
- 6 – Тибо Куртуа (Реал)
- 6 – Лукас Шевалье (ПСЖ)
- 5 – Мануэль Нойер (Бавария)
- 5 – Роберт Санчес (Челси)
- 5 – Ник Поуп (Ньюкасл Юнайтед)
David Raya has kept more clean sheets than any other GK in Europe’s top five leagues this season. 🧤⛔️ pic.twitter.com/z4zNLgmkh6— Squawka (@Squawka) November 20, 2025
