Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Туран рассказал о главной ловушке бывшего топ-игрока в тренерской работе
Украина. Премьер лига
19 ноября 2025, 15:10 |
Не нужно требовать того, что делал сам

Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Туран

Главный тренер «Шахтера» Арда Туран назвал то, чего стоит избегать в тренерской работе бывшим топ-игрокам.

– Как это – быть «тренером с прошлым футболиста»? Помогает ли это лучше понимать игроков?

– Самая большая ловушка для бывшего топ-игрока – требовать от своих футболистов того же уровня, который показывал он сам. Это было бы несправедливо для всех. Игра изменилась, и даже по сравнению со временем, когда мы выиграли Ла Лигу, сегодня футбол совсем другой. Полученный опыт помогает мне вести игроков и команду к высокому уровню. Но, хотя моя карьера – это плюс, я не опираюсь только на нее. Я адаптируюсь к современному футболу. Пока сохраняется баланс, проблем нет.

Ранее Туран рассказал, чему научился за годы работы под руководством Диего Симеоне, Луиса Энрике и Фатиха Терима.

Арда Туран Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Иван Чирко Источник: AS
