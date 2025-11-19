Туран рассказал о главной ловушке бывшего топ-игрока в тренерской работе

Главный тренер «Шахтера» Арда Туран назвал то, чего стоит избегать в тренерской работе бывшим топ-игрокам.

– Как это – быть «тренером с прошлым футболиста»? Помогает ли это лучше понимать игроков?

– Самая большая ловушка для бывшего топ-игрока – требовать от своих футболистов того же уровня, который показывал он сам. Это было бы несправедливо для всех. Игра изменилась, и даже по сравнению со временем, когда мы выиграли Ла Лигу, сегодня футбол совсем другой. Полученный опыт помогает мне вести игроков и команду к высокому уровню. Но, хотя моя карьера – это плюс, я не опираюсь только на нее. Я адаптируюсь к современному футболу. Пока сохраняется баланс, проблем нет.

