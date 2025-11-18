Колос пожертвует всю выручку от матча с Динамо
Средства будут направлены на нужды детской больницы
Накануне одного из центральных матчей 13-го тура УПЛ между «Колосом» и «Динамо» клуб из Ковалёвки объявил о начале продажи билетов. Их стоимость составляет от 100 до 400 гривен.
Пресс-служба «Колоса» уточнила, что все средства, полученные от продажи билетов, будут направлены на нужды Киевской областной детской больницы.
«Колос» после 12 туров имеет 19 очков и занимает шестое место, а «Динамо» располагается на четвёртой позиции с 20 очками.
15 ноября «Колос» провел спарринг с луганской «Зарей». Команды сыграли вничью 1:1.
