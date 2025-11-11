Решение принято. Реал определился с первым летним трансфером
Ряды испанского гранда пополлнит Нико Пас
Аргентинский полузащитник «Комо» Нико Пас привлекает внимание мадридского «Реала», сообщает Defensa Central.
По информации источника, в испанском гранде приняли решение подписать 21-летнего хавбека уже в летнее трансферное окно. До конца сезона он будет накапливать игровой опыт в чемпионате Италии. после чего вернется в Мадрид.
В текущем сезоне Нико Пас провел 12 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился четырьмя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 55 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что «Реал» согласился отпустить во Францию форварда.
