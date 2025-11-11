Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
Решение принято. Реал определился с первым летним трансфером

Ряды испанского гранда пополлнит Нико Пас

Getty Images/Global Images Ukraine. Нико Пас

Аргентинский полузащитник «Комо» Нико Пас привлекает внимание мадридского «Реала», сообщает Defensa Central.

По информации источника, в испанском гранде приняли решение подписать 21-летнего хавбека уже в летнее трансферное окно. До конца сезона он будет накапливать игровой опыт в чемпионате Италии. после чего вернется в Мадрид.

В текущем сезоне Нико Пас провел 12 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился четырьмя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 55 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» согласился отпустить во Францию форварда.

По теме:
После полученной травмы. Довбик получил плохие новости из Италии
Дорогостоящий трансфер. Ливерпуль определился с идеальной заменой Салаху
Реал согласился отпустить во Францию форварда, который не нужен Алонсо
Нико Пас Реал Мадрид Комо трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Серии A
Даниил Кирияка Источник: DefensaCentral
Боксерский мир объединится для борьбы против Турки Аль-Шейха
Бокс | 11 ноября 2025, 08:59 3
WBO и IBF проведут совместную конференцию

Испанский журналист: «Ванат, возможно, не является любимцем публики, но...»
Футбол | 11 ноября 2025, 23:19 0
Джонай Амаро оценил игру форварда сборной Украины в составе «Жироны»

Суркис принял решение относительно зимнего трансферного окна в Динамо
Футбол | 11.11.2025, 07:55
В WADA выступили с заявлением по допинговому делу Мудрика
Футбол | 11.11.2025, 08:15
Коноплянка назвал украинского игрока, который может получить Золотой мяч
Футбол | 11.11.2025, 21:01
Комментарии 1
Mark4854590
Продайте нафіг Вінісіуса ). А з Пасом досить розумна стратегія з опцією викупу за відносні копійки
ОФИЦИАЛЬНО. Первая отставка сезона. Украинский клуб остался без тренера
11.11.2025, 10:29
Футзал
Известно, кто может стать первым зимним новичком Динамо
10.11.2025, 18:46 34
Футбол
Как выглядит таблица УПЛ после разгрома от Шахтера и фиаско Динамо
10.11.2025, 06:23 27
Футбол
Шовковский объяснил сенсационное поражение Динамо в матче против ЛНЗ
09.11.2025, 18:51 32
Футбол
Легенда Шахтера призвал футболиста Динамо уйти из профессионального футбола
10.11.2025, 09:17 17
Футбол
ВИДЕО. В сборную Украины приехал лидер, который не играл с Азербайджаном
10.11.2025, 20:25 7
Футбол
Новая третья сила? ЛНЗ переиграл Динамо на выезде
09.11.2025, 17:30 216
Футбол
