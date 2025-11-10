Все еще без Ковальца. Известны ближайшие планы Александрии
Команда сыграет с ЛНЗ
Как стало известно Sport.ua, 15 ноября футболисты Александрии отправятся в Черкасс, где проведут спарринг с «грозой авторитетов» ЛНС, который в текущем сезоне нанес поражение грандам Динамо, Шахтеру и амбициозному Полесью.
По имеющейся информации, «горожане» возобновят тренировочный процесс во время паузы в УПЛ 13 ноября.
В расположении команды будут отсутствовать вызванные в молодежную сборную Украины Виктор Долгий, Николай Огарков и Даниил Ващенко. До конца года из-за травмы выбыл бразильский легионер Жонатан. А вот Денис Шостак, не избежавший повреждения в поединке 11 тура с Колосом В конце ноября может вернуться в строй.
В дальнейшем вне основного состава находится лидер Кирилл Ковалец, который поддерживает спортивную форму на тренировках с второлиговой клубной командой.
Сейчас Александрия занимает 14 место в УПЛ, набрав девять очков и следующий календарный поединок проведет 24 ноября с Зарей.
