Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Глейкер МЕНДОСА: «Команда в меньшинстве выложилась на максимум»
Украина. Первая лига
10 ноября 2025, 14:44 |
Глейкер МЕНДОСА: «Команда в меньшинстве выложилась на максимум»

Полузащитник «Кривбасса» прокомментировал поражение от «Карпат»

ФК Кривбасс. Глейкер Мендоса

Полузащитник «Кривбасса» Глейкер Мендоса прокомментировал поражение от львовских «Карпат» (0:1) в матче 12-го тура УПЛ.

– Как команда отреагировала на удаление Кемкина и что изменилось в игре после этого?

– Это футбол, и такие ситуации случаются. Удаление Кемкина стало непростым моментом для тренера, ведь по правилам на поле должно было оставаться как минимум четыре украинских игрока. Но случилось, как случилось. Надо делать выводы, забывать об этом эпизоде и готовиться к следующему матчу. Будем только сильнее.

– Есть ли у вас какие-то замечания к судейству?

– В футболе бывают разные ситуации, и хорошо, что есть возможность пересмотреть моменты с помощью VAR. Есть эпизоды, когда можно дать красную карточку – это часть игры. Надо оставаться сосредоточенными и думать о том, что будет дальше.

– Каким было настроение тренера во время перерыва?

– Быть сосредоточенными от первой и до последней минуты, оставаться заряженными на победу. Не ждать, пока нам забьют, а самим быстро реагировать на каждый момент и бороться до конца.

– Не хватало ли физических сил, чтобы дожать соперника и сравнять счет?

– Мы выложились на максимум. Хотели не просто сравнять счет, а выиграть. В футболе результат всегда может быть непредсказуемым, но мы должны настраиваться исключительно на победу каждый раз.

чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Карпаты - Кривбасс Глейкер Мендоса
Дмитрий Вус Источник: ФК Кривбасс
