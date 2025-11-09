Холанду осталось забить 1 гол до рекорда Ширера

Норвежский нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд забил 99-й гол в АПЛ и очень близок к тому, чтобы превзойти достижение Алана Ширера в АПЛ по количеству матчей, необходимых для первых 100 забитых голов в чемпионате.

В матче 11-го тура АПЛ, в котором Манчестер Сити победил Ливерпуль со счетом 3:0, Холанд отличился забитым мячом.

Теперь в активе норвежца стало 99 голов в АПЛ в 108 матчах.

Напомним, Алан Ширер забил свои первые 100 голов в 124 играх.

Эрлинг Холланд станет самым быстрым автором «сотни» в истории АПЛ, если забьет хотя бы один гол в любом из следующих 15 матчей Премьер-лиги.

Игроки с наименьшим количеством матчей, необходимых для первых 100 забитых мячей в АПЛ