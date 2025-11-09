Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
09 ноября 2025, 20:42 |
Холанду осталось забить 1 гол до рекорда Ширера

Для этого норвежцу нужно забить его в любом из следующих 15 матчей АПЛ

09 ноября 2025, 20:42 |
Холанду осталось забить 1 гол до рекорда Ширера
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Норвежский нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд забил 99-й гол в АПЛ и очень близок к тому, чтобы превзойти достижение Алана Ширера в АПЛ по количеству матчей, необходимых для первых 100 забитых голов в чемпионате.

В матче 11-го тура АПЛ, в котором Манчестер Сити победил Ливерпуль со счетом 3:0, Холанд отличился забитым мячом.

Теперь в активе норвежца стало 99 голов в АПЛ в 108 матчах.

Напомним, Алан Ширер забил свои первые 100 голов в 124 играх.

Эрлинг Холланд станет самым быстрым автором «сотни» в истории АПЛ, если забьет хотя бы один гол в любом из следующих 15 матчей Премьер-лиги.

Игроки с наименьшим количеством матчей, необходимых для первых 100 забитых мячей в АПЛ

  • 124 – Алан Ширер (Англия)
  • 141 – Гарри Кейн (Англия)
  • 147 – Серхио Агуэро (Аргентина)
  • 160 – Тьерри Анри (Франция)
  • 162 – Мохамед Салах (Египет)
  • 173 – Ян Райт (Англия)
  • 175 – Робби Фаулер (Англия)
Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Манчестер Сити - Ливерпуль Эрлинг Холанд статистика Алан Ширер
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
