Холанду осталось забить 1 гол до рекорда Ширера
Для этого норвежцу нужно забить его в любом из следующих 15 матчей АПЛ
Норвежский нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд забил 99-й гол в АПЛ и очень близок к тому, чтобы превзойти достижение Алана Ширера в АПЛ по количеству матчей, необходимых для первых 100 забитых голов в чемпионате.
В матче 11-го тура АПЛ, в котором Манчестер Сити победил Ливерпуль со счетом 3:0, Холанд отличился забитым мячом.
Теперь в активе норвежца стало 99 голов в АПЛ в 108 матчах.
Напомним, Алан Ширер забил свои первые 100 голов в 124 играх.
Эрлинг Холланд станет самым быстрым автором «сотни» в истории АПЛ, если забьет хотя бы один гол в любом из следующих 15 матчей Премьер-лиги.
Игроки с наименьшим количеством матчей, необходимых для первых 100 забитых мячей в АПЛ
- 124 – Алан Ширер (Англия)
- 141 – Гарри Кейн (Англия)
- 147 – Серхио Агуэро (Аргентина)
- 160 – Тьерри Анри (Франция)
- 162 – Мохамед Салах (Египет)
- 173 – Ян Райт (Англия)
- 175 – Робби Фаулер (Англия)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 9 ноября и начнется в 21:45 по Киеву
В семье Сергея Реброва состоялось очередное пополнение