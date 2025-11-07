Досталось и Лупашко. Сын Козловского разнес Карпаты: «Дофига понтов»

Сын основателя Руха Григория Козловского, Святослав, подверг критике руководство львовских Карпат и главного тренера «львов» Владислава Лупашко.

Парень показал скриншот, где видно, что он обратился ко львовским Карпатам, написав лаконичное сообщение в социальных сетях: «Карпаты, у вас дофига понтов. И у Лупашко вашего. Соберитесь там», – написал Святослав.

В нынешнем сезоне Карпаты занимают 11 строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 15 зачетных пунктов после 11 сыгранных матчей.