Украина. Премьер лига07 ноября 2025, 19:24 |
1032
2
Досталось и Лупашко. Сын Козловского разнес Карпаты: «Дофига понтов»
Святослав Козловский лаконично высказался
Сын основателя Руха Григория Козловского, Святослав, подверг критике руководство львовских Карпат и главного тренера «львов» Владислава Лупашко.
Парень показал скриншот, где видно, что он обратился ко львовским Карпатам, написав лаконичное сообщение в социальных сетях: «Карпаты, у вас дофига понтов. И у Лупашко вашего. Соберитесь там», – написал Святослав.
В нынешнем сезоне Карпаты занимают 11 строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 15 зачетных пунктов после 11 сыгранных матчей.
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
по ходу грамотність відпочиває у молодшого козліка, позорище)))
Ще один шуфріч бл.
