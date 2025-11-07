Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Реал договорился о подписании вице-чемпиона мира. Он придет бесплатно
Испания
Дайо Упамекано может покинуть Баварию

Getty Images/Global Images Ukraine. Дайо Упамекано

Мадридский «Реал» интересуется французским центральным защитником мюнхенской «Баварии» Дайо Упамекано, сообщает издание Foot Mercato.

По информации источника, королевский клуб уже достиг устной договоренности с 27-летним футболистом о его переходе летом 2026 года на правах свободного агента.

В сезоне 2025/26 Дайо Упамекано провел 14 матчей на клубном уровне, не отличившись ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Дайо Упамекано интересуется «Барселона».

Дмитрий Вус Источник: Footmercato
