Реал договорился о подписании вице-чемпиона мира. Он придет бесплатно
Дайо Упамекано может покинуть Баварию
Мадридский «Реал» интересуется французским центральным защитником мюнхенской «Баварии» Дайо Упамекано, сообщает издание Foot Mercato.
По информации источника, королевский клуб уже достиг устной договоренности с 27-летним футболистом о его переходе летом 2026 года на правах свободного агента.
В сезоне 2025/26 Дайо Упамекано провел 14 матчей на клубном уровне, не отличившись ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Дайо Упамекано интересуется «Барселона».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Главный тренер киевского «Динамо» отреагировал на неудачную игру Огунданы Шолы
Горняки забили 2 гола Брейдаблику, а Динамо отгрузило 6 мячей Зринськи