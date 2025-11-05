Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Федорчук назвал игрока сборной Украины, который собирается сменить клуб
05 ноября 2025, 11:03
Федорчук назвал игрока сборной Украины, который собирается сменить клуб

Эксперт прокомментировал игру Алексея Гуцуляка, который потерял место в старте «Полесья»

Федорчук назвал игрока сборной Украины, который собирается сменить клуб
ФК Полесье Житомир. Алексей Гуцуляк

Известный эксперт Олег Федорчук прокомментировал игру вингера житомирского «Полесья» Алексея Гуцуляка, который получил вызов в сборную Украины на матчи против Франции и Исландии в отборе на ЧМ-2026.

Кроме того Федорчук рассказал, что агенты футболиста пытаются найти для Гуцуляка новую команду.

– Гуцуляк результативно играет за сборную, но практически не выступает за «Полесье». Однако Ребров вызывает именно Алексея, а не Велетня, у которого больше игровой практики. Как вы можете объяснить это?

– Здесь я Реброва понимаю. Если смотреть на всю картину, то последние матчи за сборную перевешивают недавние выступления в клубе или малое количество игровой практики. Надо признать, что Гуцуляк уверенно провел последние матчи за сборную. В памяти остается именно это, а не то, что он не так много играет за «Полесье».

Мне кажется, что в клубе Гуцуляк недорабатывает. Его поведение и самоотдача в «Полесье» намекает на то, что он хочет сменить клуб. Я слышал, что агенты занимаются поиском клуба для него. Поэтому в сборной у него большая мотивация.

У Гуцуляка очень хорошая скорость, техника, удар, он тактически грамотный игрок, но его недостаток – нехватка агрессии в игре. Если бы он прибавил в этом компоненте, то не было бы ему цены. Алексей бывает незаметным большую часть матча, хотя это самый высокооплачиваемый футболист «Полесья». Если ты зарабатываешь больше всех, то именно ты должен быть лучшим на поле – оно так должно работать?

Наверное, именно поэтому им недовольны в житомирской команде. А вот Велетень, который еще два года назад выходил на замену в «Колосе», выглядит более заряженным, – рассказал Федорчук.

Николай Тытюк Источник: Украинский футбол
