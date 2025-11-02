Англия02 ноября 2025, 19:59 | Обновлено 02 ноября 2025, 20:07
156
0
ВИДЕО. Ман Сити забил третий гол в ворота Борнмута
Нико О'Райли отличился забитым голом на 60-й минуте
2 ноября в 18:30 проходит поединок 10-го тура Английской Премьер-лиги.
«Ман Сити» принимает «Борнмут» на новой домашней арене Этихад в Манчестере.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Нико О'Райли отличился забитым голом на 60-й минуте, Ман Сити ведет (3:1).
ГОЛ! 3:1. Нико О'Райли, 60 мин
