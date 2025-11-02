Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Ман Сити забил третий гол в ворота Борнмута
Англия
02 ноября 2025, 19:59 | Обновлено 02 ноября 2025, 20:07
156
0

ВИДЕО. Ман Сити забил третий гол в ворота Борнмута

Нико О'Райли отличился забитым голом на 60-й минуте

02 ноября 2025, 19:59 | Обновлено 02 ноября 2025, 20:07
156
0
ВИДЕО. Ман Сити забил третий гол в ворота Борнмута
Getty Images/Global Images Ukraine

2 ноября в 18:30 проходит поединок 10-го тура Английской Премьер-лиги.

«Ман Сити» принимает «Борнмут» на новой домашней арене Этихад в Манчестере.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Нико О'Райли отличился забитым голом на 60-й минуте, Ман Сити ведет (3:1).

ГОЛ! 3:1. Нико О'Райли, 60 мин

По теме:
Эрлинг Холанд повторил историю АПЛ. Такое случалось всего дважды
Вест Хэм – Ньюкасл – 3:1. Быстрый гол не помог. Видео голов и обзор
Дубль Холанда. Ман Сити переиграл Борнмут и вышел на второе место в АПЛ
Пеп Гвардиола чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Борнмут видео голов и обзор Эрлинг Холанд Манчестер Сити - Борнмут Нико О'Райли
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер Донецк – Динамо Киев
Футбол | 02 ноября 2025, 08:01 0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер Донецк – Динамо Киев
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер Донецк – Динамо Киев

Поединок 11-го тура УПЛ 2025/26 состоится 2 ноября и начнется в 18:00 по Киеву

Александр КРАСЮК: «Все будут помнить это поражение Усика»
Бокс | 02 ноября 2025, 00:32 3
Александр КРАСЮК: «Все будут помнить это поражение Усика»
Александр КРАСЮК: «Все будут помнить это поражение Усика»

Промоутер объяснил, почему Александру стоит завершить карьеру

Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 26.10–2.11
Теннис | 02.11.2025, 17:10
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 26.10–2.11
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 26.10–2.11
Во Франции оценили игру Забарного после непростой победы над Ниццой
Футбол | 01.11.2025, 22:37
Во Франции оценили игру Забарного после непростой победы над Ниццой
Во Франции оценили игру Забарного после непростой победы над Ниццой
Виктор СКРИПНИК: «Ошибка могла привести к голу. Ребята выдохнули»
Футбол | 02.11.2025, 19:39
Виктор СКРИПНИК: «Ошибка могла привести к голу. Ребята выдохнули»
Виктор СКРИПНИК: «Ошибка могла привести к голу. Ребята выдохнули»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
САБО: «А зачем Шовковский вернул его в Динамо в 34 года?»
САБО: «А зачем Шовковский вернул его в Динамо в 34 года?»
01.11.2025, 05:12 11
Футбол
Британский чемпион: «Я дрался не с тем Кличко. Я даже не знал, кто это»
Британский чемпион: «Я дрался не с тем Кличко. Я даже не знал, кто это»
01.11.2025, 00:02
Бокс
Тренер: «Этот вратарь подвел себя, нас и сборную Украины»
Тренер: «Этот вратарь подвел себя, нас и сборную Украины»
02.11.2025, 00:59
Футбол
Сауль Альварес принял решение о будущем после поражения Кроуфорду
Сауль Альварес принял решение о будущем после поражения Кроуфорду
01.11.2025, 03:02
Бокс
Карпаты запустили благотворительный проект для Центра UNBROKEN
Карпаты запустили благотворительный проект для Центра UNBROKEN
31.10.2025, 16:42
Футбол
Реал Мадрид летом настроен подписать футболиста сборной Украины
Реал Мадрид летом настроен подписать футболиста сборной Украины
01.11.2025, 08:55 8
Футбол
«Убийство, которое принесет сумасшедшие деньги». Усику подобрали соперника
«Убийство, которое принесет сумасшедшие деньги». Усику подобрали соперника
02.11.2025, 07:55
Бокс
Куртуа выступил с требованием, чтобы футболист ушел из Реала
Куртуа выступил с требованием, чтобы футболист ушел из Реала
02.11.2025, 09:22 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем